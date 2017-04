Pengembangan produk jadi strategi unggulan Toyota di pasar Indonesia

Executive General Manager TAM Franciscus Soerjopranoto (tiga kiri) bersama tim pengembangan produk Toyota berpose di depan Yaris Heykers pada pameran IIMS 2017, Sabtu (29/4/17). (ANTARA News/Alviansyah)

Jakarta (ANTARA News) - PT Toyota Astra Motor (TAM) sejak 2006 membentuk C&A Planning and Design Department guna mengembangkan komponen lokal guna mendukung pengembangan produk sekaligus menjawab kebutuhan konsumen otomotif nasional.Departemen yang berada di bawah divisi Product Planning and Development itu berhasil mengembangkan sejumlah mobil untuk keperluan show model seperti Agya Kojo, Yaris Heykers, Yaris Legian dan Veloz Tigre.Tidak hanya itu, Yaris Heykers yang dikembangkan TAM berhasil mendapat persetujuan dari Toyota Motor Corporation (TMC) untuk menjadi salah satu line-up Toyota di Indonesia."Kami bersyukur, TAM sudah mendapat persetujuan dari Toyota Motor Corporation (TMC) untuk menjadikan Yaris Heykers sebagai salah satu line-up di Indonesia dan diterima baik oleh masyarakat Indonesia," kata Franciscus Soerjopranoto selaku Executive General Manager TAM di sela pameran IIMS 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu.Ia menambahkan, "Seperti terlihat dari kontribusinya, (Yaris Heykers) sekitar 50 persen dari penjualan Yaris."Pria yang akrab disapa Soerjo itu mengatakan TAM telah mengembangkan desain komponen lokal sejak 2006 dengan desain pertama yaitu front grille ornament untuk Toyota Vios.Sejak saat itu, C&A Planning and Design Department bertanggung jawab untuk terus mengembangkan desain parts lokal pada model-model Toyota yang dipasarkan di Indonesia, mulai dari Agya, Etios, Avanza, Rush, Sienta, Innova dan Fortuner."Kami bersyukur prinsipal mempercayai Toyota Indonesia untuk mengembangkan produk dan desain parts lokal yang diimplementasikan dengan mendirikan departemen C&A Planning and Design pada 2016," kata Donny Adhi Yuwono selaku Chief Designer TAM.Sejak 2006 hingga saat ini, Toyota Indonesia berhasil mendesain sebanyak 2.600 komponen lokal yang diproduksi untuk kebutuhan kendaraan pelanggan Toyota."Sampai saat ini, sekitar 2.600 komponen lokal sudah berhasil didesain dan diproduksi untuk meningkatkan Total Ownership Benefit bagi pelanggan Toyota," lanjut Donny.Komponen itu telah digunakan pada line-up Avanza Luxury, Yaris TRD Sportivo, Innova Luxury, NAV-1 V Grade, Rush TRD Sportivo, Sienta Q Grade, Agya TRD S, Vios dan Etios TOM's.Bahkan sejumlah komponen yang dikembangkan TAM itu berhasil menembus pasar ekspor ke beberapa negara dengan empat produk antara lain Fortuner, Yaris, Innova dan Agya."Ini menunjukkan bahwa komponen lokal yang dikembangkan TAM telah diterima dunia dengan standar kualitas Toyota Global," ucap Soerjo.Selain itu, pengembangan komponen lokal ini membuka peluang besar bagi Toyota untuk memenuhi kebutuhan dan melampaui ekspektasi pelanggan melalui tiga pilar utama Let's Go Beyond, yaitu Beyond Product, Beyond Technology dan Beyond Service.Let's Go Beyond merupakan semangat baru yang diperkenalkan Toyota Indonesia sejak 2015. Melalui semangat itu, TAM berhasil meluncurkan sejumlah produk yang mendapatkan respon menggembirakan berdasarkan pertumbuhan penjualan dan pangsa pasar antara lain Grand New Avanza-Grand New Veloz, All New Kijang innova, All New Fortuner, All New Sienta, All New Calya, New Venturer dan New Agya.

Editor: Fitri Supratiwi