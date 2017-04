Sederet keunggulan Toyota New Agya

Toyota New Agya terpajang di ruang pamer Toyota pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017, di JIExpo Kemayoran, Jakarta. (ANTARA News/Alviansyah)

Jakarta (ANTARA News) - PT Toyota Astra Motor (TAM) memperkenalkansegmen entry level, Toyota New Agya, dengan desain lebihdan modern.Agya pertama kali muncul pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2012 dan resmi tersedia untuk konsumen pada September 2013 dengan pilihan grade E, G dan TRD S.Lima tahun sejak pertama kali diperkenalkan, Agya muncul kembali dengan segudang pembaruan yang menunjukkan komitmen TAM menghadirkan kendaraan yang melampaui ekspektasi konsumen.Toyota tidak hanya memberikan sentuhan baru pada tampilan, namun juga melengkapi pilihan mesin dengan disediakannya varian 1.200 cc bermesin Dual VVT-i yang lebih agresif dan sporty."Toyota filosofinya membuatsesuai kebutuhan pelanggan. Jadi memang setelah Agya sebelumnya, banyak masukan untuk memiliki mesin yang yang lebih besar agar mendukung performa dan berkendara dengan lebih baik," kata Henry Tanoto dalam pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.Konsep produk yang diusung New Agya adalahuntuk eksterior yang didominasi desain grille besar terkesan berani. Sisi samping Agya terdapat garis yang menampilkan kesan sporty serta bagian belakangnya semakin menawan dengan roof spoiler dan desain bumper terbaru.Dipasangkannya lampu projector headlamp dengan LED membuat Agya terbaru terlihat lebih modern dan sporty dibandingkan kompetitor lain di kelasnya.Ruang kabin New Agya terasa serba baru berkat perubahan pada bagian dashboarddengan kombinasi warna hitam dan silver. Adanya head unit 2DIN dengan bluetooth dan setir model baru yang dilengkapi steering switch membuat berkendara menjadi lebih menyenangkan.Posisi duduk pun semakin nyaman dengan model kursi semi-bucket yang lebih tebal pada kursi baris depan, sedangkan pada baris belakang sudah dilengkapi head rest. Ada juga fabric door trim model terbaru yang menambaj kesan elegan.TAM menyediakan Agya terbaru dengan dua pilihan mesin, VVT-i 1.000cc dan Dual VVT-i 1.200cc, dengan berbagai kelebihan.Pilihan mesin seri KR 1.000 cc tiga silinder in-line, 12-valve DOHC, dengan VVT-i menawarkan efisiensi bahan bakar dan kenyamanan berkendara untuk konsumen pembeli mobil pertama pada umumnya.Sedangkan pilihan mesin seri NR 1.200 cc empat silinder in-line, 16-valve DOHV dengan Dual VVT-i menawarkan agresifitas untuk konsumen berusia muda. Mesin Agya 1.200 cc terbukti tangguh digunakan pada Toyota Calya dengan body besar dan kapasitas penumpang lebih banyak.Kebisingan di dalam ruang kabin Agya diminimalisir dengan penambahan lapisan di beberapa bagian tertentu. Suara mesin dari depan tidak terlalu terdengar dari dalam ruang kabin dan suara dari luar juga bisa diminalisir sehingga berkendara menjadi lebih nyaman.Selain itu, Agya terbaru lebih meredam getaran dibandingkan tipe sebelumnya serta lebih stabil saat bermanuver karena sudah dilengkapi dengan stabilizer pada bagian belakang mobil.Walaupun untuk segmen entry level, namun Agya terbaru memiliki sederet fitur keselamatan terbaik di kelasnya antara lain dual SRS Airbag, sabuk pengaman tiga titik, Isofix, ABS, kunci Immobilizer, side impact beam dan seatbelt reminder.Pengendara New Agya juga lebih percaya diri saat pengereman karena penggunan disc brake 13 inci ventilated yang membuat pengereman menjadi lebih mantap.Toyota New Agya tersedia dalam beberapa tipe warna dan pilihan mesin antara lain kuning sebagai warna baru, hitam, abu-abu metallic, silver, merah dan putih.Toyota juga menawarkan Agya dengan harga yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan konsumen, mulai Rp127,6 juta hingga Rp151,9 juta untuk pilihan tertinggi. Berikut harga New Agya berstatus on the road Jakarta:1.2 TRD AT: Rp151,9 juta1.2 TRD MT: Rp138,8 juta1.2 G AT: Rp147,6 juta1.2 G MT: Rp134,6 juta1.0 G AT: RP144,4 juta1.0 G MT: Rp131,5 juta1.0 E MT: 127,6 juta(Baca juga: Kesan pertama mengemudi New Agya 1.200cc, lincah dan nyaman

Editor: Jafar M Sidik