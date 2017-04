Kesan pertama mengemudi New Agya 1.200cc, lincah dan nyaman

Pameran Otomotif IIMS 2017. Penjaga stan berdiri disamping mobil Toyota Agya yang dipamerkan pada Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (27/4/2017). Ajang pameran industri otomotif yang berlangsung pada 27 April-7 Mei 2017 ini menargetkan nilai transaksi sebesar Rp3,1 triliun. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)

Jakarta (ANTARA News) - PT Toyota Astra Motor (TAM) menghadirkan New Agya dengan dua pilihan mesin, VVT-i 1.000cc dan dual VVT-i 1.200cc, dengan tampilan eksterior lebih segar dan interior semakin nyaman.ANTARA News berkesempatan mencoba New Agya bermesin dual VVT-i 1.200 cc transmisi manual dan otomatis guna merasakan perbedaan dengan Agya tipe pertama.Kesan pertama yang hadir saat melihat mobil dari sudut depan dan samping adalah desain yang lebih modern dan berani karena adanyabesar dengan garis yang menyambung ke fog lamp. Projector head lamp dengan garis LED juga membuat city car ini terlihat gagah.Garis di bodi samping menunjukkan kesan sporty ditambah spoiler belakang dan desain lampu belakang yang memberikan kesan serba baru pada mobil ini.Ruang kabin penumpang juga terasa lapang dan terlihat serba baru denganmodel anyar dan tampilan dashboard yang modern. Untuk urusan hiburan, mobil ini sudah dilengkapi2DIN denganyang memberikan hiburan sepanjang perjalanan.Kenyamanan juga terasa saat duduk di kursi pengemudi karena mobil ini sudah menggunakan kursiSuara mesin yang halus dan lebih kedap memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan bagi pengemudi.Akselerasi mobil terasa mantap baik pada transmisi manual maupun otomatis. Pada tipe manual, proses memindahkan gigi terasa halus dan tenaga yang dihasilkan cukup terasa dibandingkan model sebelumnya. Akselerasi mantap dan lincah juga dirasakan pada tipe matic sehingga sesuai dengan karakter pengendara yang berjiwa muda.Performa yang lebih baik lincah itu dihasilkan berkat mesin Dual VVT-i yang sebelumnya digunakan pada Toyota Calya dengan body lebih besar dan kapasitas penumpang lebih banyak.Bedanya dari Calya, Toyota Agya terbaru diberikan pengaturan khusus pada ECU guna mengoptimalisasi kinerja mesin sehingga memberikan pengalaman berkendara yang nyaman sekaligus lincah dan menyenangkan.Handling mobil ini juga sangat stabil karena dilengkapi dengan stabilizer di bagian belakang. Putaran setir juga terasa pas, atau tidak terlalu ringan serta juga tidak terasa berat. Adapun saat menghantam lubang-lubang di jalan, guncangan di dalam mobil dapat diredam dengan baik.Pengendara juga lebih percaya diri saat melakukan pengereman karena mobil menggunakan disc brake berukuran 13 inci dengan ventilasi.New Agya menyematkan banyak fitur keamanan antara lain Immobilizer, sabuk keselamatan tiga titik, sistem pengereman ABS, dual airbag, isofix, ABS, wireless dan power doorlock yang diklaim membuat New Agya sebagai mobil teraman di kelasnya.Toyota menghadirkan New Agya dalam tujuh varian yang ditawarkan dengan banderol mulai dari Rp127,6 juta dari varian terendah atau 1.000cc.Berikut harga lengkap New Agya, dengan kehadiran satu warna baru yakni kuning (on the road Jakarta):1.2 TRD AT: Rp151,9 juta1.2 TRD MT: Rp138,8 juta1.2 G AT: Rp147,6 juta1.2 G MT: Rp134,6 juta1.0 G AT: RP144,4 juta1.0 G MT: Rp131,5 juta1.0 E MT: 127,6 juta

Editor: B Kunto Wibisono