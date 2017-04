Ini dia mobil dan sepeda motor baru di IIMS 2017

Suasana pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, hari kedua, Jumat (28/4/2017). (ANTARA News/Gilang Galiartha)

Royal Enfield

PT Distributor Motor Indonesia mengenalkan tiga varian baru dari produk terpopulernya, Classic 350, yakni Redditch Red, Redditch Green dan Redditch Blue.



Honda (motor)

PT Astra Honda Motor (AHM) mengenalkan dua produk baru di IIMS 2017 yakni skutik premium rasa Eropa, Honda SH150i, dan motor besar Honda CB650F.



BMW Motorrad

Maxindo Moto mengenalkan tiga produk baru untuk pasar Indonesia di IIMS 2017 yakni BMW G310R, BMW R NineT Racer dan BMW R 1200GS.

Jakarta (ANTARA News) - Laiknya penyelenggaraan edisi-edisi sebelumnya, pameran otomotif Indonesia International Motor Show 2017 yang berlangsung di JI Expo Kemayoran, Jakarta, 27 April - 7 Mei 2017, dipilih oleh para agen pemegang merek (APM) otomotif untuk mengenalkan produk-produk terbaru mereka.Terlebih sejak mengusung tema The Essence of Motor Show yang dipilih penyelenggara pameran, Dyandra Promosindo, mulai edisi 2015 lalu, IIMS diyakini menjadi magnet bagi khalayak sehingga APM baik kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua tak ragu menjadikannya sebagai ajang perkenalan produk-produk baru."Dengan berbagai acara menarik yang selalu ditawarkan setiap penyelenggaraan IIMS, pengunjung yang datang akan menjadi pasar potensial bagi para peserta IIMS 2017 kali ini," kata Direktur Pemasaran Dyandra Promosindo, Hendra Noor Saleh.Berikut adalah daftar mobil dan sepeda motor baru yang diperkenalkan di IIMS 2017:ToyotaPT Toyota Astra Motor (TAM) beberapa pekan menjelang berlangsungnya IIMS 2017 meluncurkan versi terbaru LCGC hatchback mereka, New Agya. Keikutsertaan mereka di IIMS 2017 menjadi kesempatan bagi TAM untuk memperkenalkan Toyota New Agya ke khalayak lebih luas.MitsubishiSelepas pemisahan bisnis dengan membentuk perusahaan baru PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Mitsubishi memanfaatkan IIMS 2017 untuk memperkenalkan tiga produk terbaru mereka, yakni Pajero Sport Dakar 4x2 Ultimate, New Triton dan New Triton GLX 4x2 Single Cabin "Hi-Rider".Honda (mobil)PT Honda Prospect Motor (HPM) mengenalkan generasi kelima dari SUV andalan mereka, All New CR-V, yang kini diperkuat mesin baru VTEC Turbo 1,5 liter dan disemati bangku baris ketiga sehingga mampu mengangkut hingga tujuh penumpang di kabinnya.KiaPT Kia Mobil Indonesia (KMI) menghadirkan generasi keempat dari hatchback andalan mereka, All New Rio, yang kini dilengkapi sunroof dan bermesin Kappa 1.5L Dual CVVT dengan desain moncong grile tiger-nose terbaru yang terintegrasi dengan lampu depan Bi Function Headlamp serta Daytime Running Light (DRL) LED.SuzukiPT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menonjolkan city car terbaru yang mereka lebih senang menyebutnya sebagai Urban SUV yakni Suzuki Ignis yang beberapa pekan lalu diluncurkan untuk pasar Indonesia.AudiPT Garuda Mataran Motor (GMM) meluncurkan The New Audi A5 Coupe, yakni mobil dua pintu berdesain khas yang diklaim memiliki rasa paling sporty di kelasnya.ChevroletPT General Motors Indonesia (GMI) meluncurkan mobil kabin ganda terbaru yakni All New Chevrolet Colorado yang dibekali mesin Duramax 2,8 liter terbaru berteknologi Variable Geometry Turbodiesel (VGT) untuk varian High Country.BMWBMW Group Indonesia mengenalkan versi rakitan lokal (CKD) All New BMW 740Li yang mengusung fungsionalitas dan teknologi inovatif, dengan fitur unggulan Remote Control Parking.MINIBMW Group Indonesia juga memperkenalkan mobil terbaru dari lini merek MINI, yalni New MINI Cooper Countryman generasi teranyar yang sebulan silam diperkenalkan secara terbatas untuk pasar Indonesia.MazdaSejak berpindah tangan untuk urusan ditribusi di Indonesia ke PT Eurokars Motor Indonesia (EMI), Mazda menampilkan sedikitnya empat model unggulan terbaru yakni Mazda CX-3, Mazda CX-5, Mazda 2 dan Mazda Biante.Mercedes-BenzPT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) mengenalkan SUV premium mereka, New Mercedes-Benz GLC Coupe yang tersedia dengan varian GLC 300 Coupe AMG Line.Tata MotorsSebagai satu-satunya lini kendaraan niaga yang ambil bagian di IIMS 2017, PT Tata Motors Distribution Indonesia (TMDI), Tata Motors serius memanfaatkan ajang tersebut untuk memperkenalkan produk terbaru mereka yakni Tata Super Ace HT DLS dan Tata Xenon HD.YamahaPT Yamaha Indonesia Motors Manufacturing (YIMM) mengenalkan dua varian sepeda motor sport terbaru mereka yakni All New Vixion dan All New Vixion R yang dibekali mesin baru, LC4V 150 cc dilengkapi fitur assist & slipper clutch.

