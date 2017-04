Hadirkan varian Ultimate, pilihan Pajero Sport makin lengkap

Unit Pajero Sport Dakar 4x2 Ultimate yang diluncurkan di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017, 27 April - 7 Mei 2017. (ANTARA News/Gilang Galiartha)

Jakarta (ANTARA News) - Distributor resmi Mitsubishi Motors di Indonesia, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), baru saja memperkenalkan varian terbaru untuk SUV andalan mereka, Pajero Sport, yakni Pajero Sport Dakar 4x2 Ultimate dalam rangkaian Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017.Kehadiran varian yang diproduksi di pabrik baru mereka di Cikarang tersebut, menurut Kepala Grup Penjualan dan Pemasaran MMKSI, Imam Choeru Cahya, kian melengkapi pilihan Pajero Sport dan diyakini tidak akan menimbulkan kanibalisme maupun mengancam varian lain yang didatangkan dalam bentuk CBU dari Thailand."Ini kan varian tertinggi, lebih tinggi dari pada Dakar 4x2 yang CBU, tentunya dengan beragam fitur tambahan," kata Imam di sela-sela IIMS 2017.Sedikitnya sembilan perubahan fitur disematkan kepada Pajero Sport Dakar 4x2 Ultimate, di antaranya empat fitur keselamatan anyar berupa sensor pengereman otomatis (Forward Collission Mitigation System), sensor kendaraan sekitar tak terlihat (Blind Spot Warning), sensor stop otomatis (Ultrasonic Mis-acceleseration Mitigation System) dan tujuh buah kantung udara keselamatan.Perubahan juga disematkan untuk desain baik interior berupa trim dan seat material leather berwarna dasar beige serta panel berwarna dark brown wood, maupun eksterior berupa tailgate spoiler belakang.Kemudian untuk fitur kenyamana dihadirkan sensor kecepatan adaptif (Adaptive Cruiser Control) dan Center Lock Door Button & Power Window Switch Ilumination.Salah satu perubahan yang membedakan varian Ultimate dengan Dakar 4x2 varian sebelumnya adalah hilangnya sunroof yang digantikan dengan kehadiran monitor di langit-langit berukuran 9 inci."Ini mengakomodasi permintaan konsumen, ada yang lebih suka pakai monitor di langit-langit ketimbang sunroof. Kalau pakai sunroof tidak bisa pasang monitor, jadi kami menyediakan sesuai keinginan konsumen," kata Imam.Varian Ultimate ditawarkan dengan harga On The Road (OTR) Jabodetabek Rp549 juta, sementara Dakar 4x4 seharga Rp634 juta, Dakar 4x2 Rp505 juta, Dakar Exceed 4x2 AT Rp458 juta, Dakar Exceed 4x2 MT Rp447 juta dan GLX MT Rp504 juta.

