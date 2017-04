Audi A5 Coupe seharga Rp1,3 miliar diperkenalkan di IIMS 2017

The All New Audi A5 Coupe yang diluncurkan di IIMS 2017. (ANTARA News/Alviansyah)

Jakarta (ANTARA News) - PT Garuda Mataram Motor, agen pemegang merek Audi di Indonesia, meluncurkan sedan dua pintu, All New Audi A5 Coupe, pada pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017, di JIExpo Kemayoran, Jakarta."The All New Audi A5 Coupe menawarkan pilihan mobil sport terbaik dengan kenyamanan istimewa khas Audi. Keunggulan desain Audi yang inovatif dan progresif serta teknologi terkini menjadi komitmen kami untuk menawarkan produk terbaik bagi konsumen di Indonesia,” ujar Andrew Nasuri, CEO PT Garuda Mataram Motor pada peluncuran Audi A5 Coupe di IIMS beberapa waktu lalu.All New Audi A5 Coupe dipasarkan di Indonesia dengan harga Rp 1,3 Milyar berstatusJakarta dan tersedia dalam pilihan warna putih, abu-abu, biru, hitam, merah, silver dan cokelat.Sedan dua pintu ini memiliki dimensi panjang 4,67 meter, dan tinggi 1,37 meter, Audi A5 Coupe, dan diklaim sosok paling sporty di kelasnya dengan kap mesin memanjang dan garis atap rendah yang mengalur ke bagian belakang kendaraan.Mobil ini menempatkankhas Audi yang lebar dan rata dipadukan dengan lampu utama LED. Kaca spion dipasang di bagian bahu kedua pintu seperti mobil balap sehingga memberikan kesan sporty.Sistem kemudi yang baru dikembangkan menyuguhkan rasio kemudi yang presisi, responsif dan memberikan umpan balik jelas dari permukaan jalan. Saat menghadapi tikungan, Audi A5 Coupe memberikan pengendalian yang kokoh.Audi A5 juga memiliki desain suspensi yang baru. Keunggulan suspensi canggih ini adalah penggunaanyang memungkinkan pengendara mengubah karakter berkendara dari nyaman menjadi sporty dinamis hanya dengan menekan sebuah tombol.Pada bagian interiornya, salah satu yang menjadi keunggulan The All New Audi A5 Coupe adalah penggunaan Audi Virtual Cockpit, yaitu panel instrument digital modern khas Audi yang menawarkan fokus bagi pengemudi.Panel kokpit virtual Audi memberikan tampilan grafis yang serbaguna dan sangat detail. Pengemudi dapat dengan mudah mengubah layar digital sebesar 12,3 inci di dashboard dalam dua mode tampilan.Pertama, konfigurasi klasik yang menampilkan panel speedometer dan tachometer sebagai tampilan utama di latar depan. Sementara dalam mode Infotainment, beberapa informasi seperti peta navigasi akan tampil menjadi lebih besar di latar depan dan panel lainnya akan tampil lebih kecil.Fitur kenyamanan lain yang ditawarkan di dalam kabin adalah Audi Smartphone Interface (Apple Car Play), 3 Zone Air Conditioning serta sistem audio lansiran Bang & Olufsen.All New Audi A5 Coupe menggunakan mesin 2.0 TFSI. Mesin bensin 2.0 liter ini dapat menyuguhkan tenaga puncak hingga 252 hp dan torsi puncak 370 Nm yang ditunjang transmisi otomatis S tronic 7-speed, dan sistem penggerak empat roda permanen quattro sehingga A5 diklaim bisa berakselerasi 0 – 100 km/jam dalam waktu 6,5 detik.

Editor: Jafar M Sidik