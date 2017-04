New Agya sudah terpesan 2.600 unit, tipe 1.200cc paling diminati

Presiden Direktur TAM Yoshihiro Nakata dan Vice President Director TAM, Henry Tanoto bersama varian terbaru dari New Agya pada pembukaan booth Toyota di IIMS 2017, Kamis. (ANTARA News/Alviansyah)

Jakarta (ANTARA News) - Toyota New Agya yang baru luncurkan 7 April 2017 ternyata mendapat respon positif dari masyarakat yang terlihat dari jumlah pesan yang sudah mencapai 2.600 unit hingga 25 April 2017.Henry Tanoto, Vice Presiden Direktur TAM, mengatakan New Agya tipe mesin 1.200cc menjadi varian yang paling diminati masyarakat."Permintaan New Agya sejak kami luncurkan pada 7 April sampai 25 April itu SPK-nya (surat pemesanan kendaraan), atau ordernya dari pelanggan sekitar 2.600 unit," kata Henry Tanoto di ruang pamer Toyota dalam Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017, Jakarta, kemarin."Paling besar itu 1,2L (1.200cc), sebanyak 90 persen," lanjut Henry Tanoto.Dengan angka penjualan itu, Henry yakin target penjualan bulanan untuk Agya terbaru yang tersedia dalam dua pilihan mesin, 1.000cc dan 1.200cc, akan tercapai."Target kami sebulan 3.000 unit, jadi harapannya di sisa waktu ini bisa sesuai target yang kita harapkan," lanjut dia.Agya terbaru menjadi salah satu produk unggulan yang dipamerkan Toyota Indonesia pada IIMS 2017. Toyota menghadirkan New Agya warna baru, kuning, yang lebih cerah dan sporty untuk konsumen muda."Kuning cukup baik responnya, tapi yang paling besar putih," ucap Henry.Toyota New Agya tersedia dalam tujuh varian yang ditawarkan dengan harga mulai Rp127,6 juta untuk varian terendah hingga Rp151,9 juta untuk tipe 1.2 TRD AT.(Baca juga: Toyota tonjolkan Agya terbaru di IIMS 2017

