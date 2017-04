Kia luncurkan All New Rio di IIMS 2017, harga mulai Rp250 juta

Unit Kia All-New Rio yang diperkenalkan PT Kia Mobil Indonesia untuk pasar Indonesia pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (27/4/2017). (ANTARA News/Gilang Galiartha)

Jakarta (ANTARA News) - Agen pemegang merek Kia di Indonesia, PT Kia Mobil Indonesia (KMI), menandai keikutsertaan mereka di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 dengan meluncurkan generasi keempat hatchback andalan mereka, All New Rio."Harapan kami, All New Rio bakal menjadi tulang punggung penjualan di Indonesia," kata Presiden Direktur KMI, Iki Wibowo, pada hari pembukaan IIMS 2017 di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis.All New Rio diperkuat mesin anyar Kappa 1.4 L Dual CVVT yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 100 ps pada tingkat putaran mesin 6.000 rpm dan torsi puncak 133,3 Nm pada 4.000 rpm.KMI menghadirkan All New Rio dalam dua tipe transmisi yakni manual dan otomatis, yang masing-masing dibanderol seharga Rp250 juta dan Rp265 juta untuk harga On The Road (OTR) Jakarta.Salah satu fitur unggulan yang ditawarkan Kia lewat All New Rio adalah keberadaan Power Sunroof dan Sun Shade yang membuat kesan mewah kian kuat pada hatchback tersebut.Selain itu, tampilan moncong All New Rio mengaplikasikan desain terbaru grille tiger-nose alias moncong macan khas Kia yang mengintegrasikan desain baru lampu depan Bi Function Headlamp dengan LED Daytime Running Light (DRL) yang membuat hatchback itu mendapat kesan kian agresif.Selain menampilkan All New Rio yang baru diluncurkan di anjungan mereka yang terletak di Hall D JI Expo Kemayoran, KMI juga memajang produk-produk andalan mereka lainnya, termasuk Grand Sedona, New Sportage dan New Picanto.

