Tiga mobil baru Mitsubishi dipajang di IIMS 2017

Jajaran pimpinan PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) berfoto dengan ujit Mitsubishi New Triton 4x4 Exceed Model Year 2017 yang diluncurkan di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (27/4/2017). (ANTARA News/Gilang Galiartha)

Jakarta (ANTARA News) - Distributor resmi kendaraan Mitsubishi Motors di Indonesia, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), tidak tanggung-tanggung dalam keikutsertaan mereka di pameran otomotif, Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017, dengan memajang tiga produk terbaru mereka."Pada pameran kali ini di antaranya ada Pajero Sport Dakar 4x4 Ultimate yang merupakan produksi pabrik baru kami di Cikarang," kata Presiden Direktur MMKSI, Kyoya Kondo, dalam sesi press day di anjungan Mitsubishi di IIMS 2017 di Hall A JI Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis.Selain produk baru kebanggaan pabrik anyar mereka, Mitsubishi juga memperkenalkan dua versi baru dari kendaraan niaga ringan mereka, Triton.Untuk versi kabin ganda dan bersistem penggerak empat roda (4x4) New Triton varian Exceed model tahun 2017 mengalami penyegaran dari segi eksterior, interior dan fitur yang meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengendara.Sementara untuk versi kabin tunggal bersistem penggerak dua roda (4x2), New Triton GLX 4x2 Single Cabin Hi-Rider menjadi varian terbaru dan bagian upaya Mitsubishi menyasar segmen semi private.Ketiga produk baru tersebut, sudah bisa dipesan oleh pengunjung yang tertarik membawa pulang masing-masing unit sepanjang berlangsungnya IIMS 2017 pada 27 April - 7 Mei 2017.Pajero Sport Dakar 4x4 Ultimate ditawarkan dengan banderol senilai Rp549 juta untuk On The Road (OTR) Jabodetabek, dengan lima pilihan warna yakni Quartz White Pearl, Diamond Black Mica, Deep Bronze Metallic, Titanium Grey Metallic dan Sterling Silver.Sementara untuk New Triton varian Exceed ditawarkan dengan banderol OTR Jabodetabek seharga Rp427 juta untuk yang bertransmisi otomatis dan Rp413 juta untuk transmisi manual dengan lima pilihan warna, White Solid, Deep Black Mica, Silver Metallic, Red Solid dan Titanium Grey Metallic.Sedangkan untuk New Triton GLX 4x2 Single Cabin Hi-Rider ditawarkan dalam dua varian, yakni Pick Up seharga Rp288 juta dan Cab-Chassis seharga Rp223 juta, dengan tiga pilihan warna White Solid, Deep Black Mica dan Silver Metallic.Selain menampilkan ketiga produk terbaru tersebut, MMKSI juga memboyong city car andalan mereka new Mirage, High MPV Delica dan Medium SUV Outlander Sport.Mitsubishi juga memajang versi konsep dari Small MPV mereka, XM Concept, yang juga bakal mulai diproduksi di Pabrik Cikarang tahun ini.

