Toyota tonjolkan Agya terbaru di IIMS 2017

New Agya saat tampil di panggung utama booth Toyota pada pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017, Kemayoran, Jakarta, Kamis (27/4/17). (ANTARA News/Alviansyah)

Jakarta (ANTARA News) - PT Toyota Astra Motor (TAM) menampilkan New Agya dengan desain eksterior dan interior yang kian bergaya dan modern pada pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017, Kemayoran, Jakarta.Agya terbaru yang tersedia dalam dua varian mesin, VVT-i 1.000 cc dan dual VVT-i 1.200 cc memang sudah diluncurkan pada awal April 2017. Namun ini adalah kali pertama mobil dari segmen city car itu diperkenalkan langsung ke hadapan masyarakat umum.Henry Tanoto selaku Vice Presiden Direktur TAM mengatakan kehadiran New Agya akan mengubah sudut pandang pelanggan terhadap produkToyota. Hadirnya Agya terbaru membuktikan bahwa mobil entry segmen ini memiliki model dan mesin yang tidak kalah bergaya dan modern dibandingkan segmen di atasnya."Tentunya dengan kehadiranyang semakin lengkap dan penampilan yang lebih stylish dan kinerja engine yang lebih bertenaga dan efisien, New Agya diharapkan mampu terus memenuhi ekspektasi pelanggan Toyota, khususnya di entry segment," kata Henry di ruang pamer (booth) Toyota pada ajang IIMS 2017, Kamis.Sebagai informasi, sejak diluncurkan ke masyarakat pada 2013 kendaraan ini mendapatkan respon positif karena Agya terjual sebanyak 197.310 unit hingga Maret 2017.(Baca: Jusuf Kalla kunjungi booth Toyota di IIMS (Baca juga: Toyota tampilkan 20 mobil di IIMS 2017 Terdapat empat fitur keamanan dan keselamatan pada New Agya, antara lain Immobilizer, sabuk keselamatan tiga titik, sistem pengereman ABS dan sensor belakang yang diklaim membuat New Agya sebagai mobil teraman di kelasnya.Secara keseluruhan dengan dua pilihan mesin tersebut, Toyota menghadirkan New Agya dalam tujuh varian yang ditawarkan dengan banderol mulai dari Rp127,6 juta dari varian terendah.Berikut harga lengkap New Agya, yang kehadiran satu warna baru yakni kuning, sebagaimana disampaikan Henry dalam peluncurannya (on the road Jakarta).1.2 TRD AT: Rp151,9 juta1.2 TRD MT: Rp138,8 juta1.2 G AT: Rp147,6 juta1.2 G MT: Rp134,6 juta1.0 G AT: RP144,4 juta1.0 G MT: Rp131,5 juta1.0 E MT: 127,6 juta

Editor: Ruslan Burhani