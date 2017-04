Yamaha luncurkan Vixion terbaru di IIMS 2017

Yamaha luncurkan All New Vixion di IIMS 2017. (ANTARA News/Alviansyah)

Jakarta (ANTARA News) - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) meluncurkan dua varian produk terbaru yaitu All New Vixion dan All New Vixion R di hari pembukaan pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017, Kemayoran, Jakarta.Dyonisius Beti selaku Executive Vice President Yamaha Indonesia Motor Manufacturing menjelaskan bahwa Vixion anyar tersebut menggunakan mesin terbaru yang bisa diandalkan untuk aktivitas harian maupun perjalanan jauh."Kita sudah bersama-sama menyaksikan All New Vixion yang mengadopsi mesin dan teknologi terbaru," kata Dyonisius di ruang pamer Yamaha pada IIMS 2017, JIExpo, Kemayoran, Kamis.All New Vixion didukung mesin baru 150cc LC4V yang lebih bertenaga dan responsif. Keunggulan utama dari mesin baru All New Vixion adalah fitur assist & slipper clutch yang membuat pengoperasian kopling menjadi lebih ringan serta memastikan perpindahan gigi lebih halus sehingga akselerasi semakin cepat.Kendaraan di segmen Naked bike 150cc itu menawarkan stabilitas bagi pengendaranya didukung rangka Deltabox, ditambah suspensi monocross. Untuk pengereman, motor ini dilengkapi cakram pada roda depan dan belakang.Desain motor ini menggunakan konsep New Sporty Style, dengan tambahan speedometer digital terbaru yang bisa diatur menggunakan nama pemilik. Lampu depan dan belakang sudah menggunakan LED agar pencahayaan semakin sekaligus menambah tampilan menjadu semakin sporty.All New Vixion juga dilengkapi lampu hazard yang berfungsi untuk memberi sinyal kondisi darurat pada pengendara lain. Pass beam yang praktis juga memberikan tanda lampu jauh kepada pengendara lain dan engine cut off yang mempermudah mematikan mesin adalah fitur yang menjadi ciri khas motor sport sejati.All New Vixion dengan pilihan warna Matte Silver, Red Black dan Matte Black dijual dengan harga Rp 26 juta berstatus on the road Jakarta dan akan mulai didistribusi ke dealer-dealer pada awal Mei 2017.

Editor: Ruslan Burhani