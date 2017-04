Honda CR-V Turbo diperkenalkan di IIMS 2017

All New Honda CR-V Turbo diperkenalkan pada pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. (ANTARA News/Alviansyah)

Jakarta (ANTARA News) - Honda Prospect Motor (HPM) memperkenalkan generasi kelima Honda CR-V yaitu All New Honda CR-V Turbo pada pemeran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.Honda CR-V terbaru tampil bersama deretan 28 produk unggulan Honda antara lain Brio, Jazz, Mobilio, BR-V, HR-V, City, Civic hingga Honda Odyssey di Hall D2 seluas 1.604 meter persegi yang mengusung tema "Discover Greatness.""Tema tahun ini yaitu 'Discover Greatness' menggambarkan upaya kami untuk terus menghadirkan produk berkualitas di Indonesia, termasuk All New Honda CR-V yang juga siap membawa konsumennya menemukan petualangan-petualangan baru," kata Presiden Direktur Honda Prospect Motor Takehiro Watanabe, Kamis.Takehiro Watanabe menjelaskan Honda CR-V generasi kelima itu hadir dengan desain baru serta teknologi yang lebih canggih serta tenaga yang lebih besar karena menggunakan mesin 1,5 liter VTEC Turbo dengan dua pilihan yaitu 1,5 liter turbo dan 1,5 liter turbo Prestige.Mobil dari segmen SUV itu juga memiliki konfigurasi tujuh penumpang sehingga bisa menjadi pilihan bagi konsumen yang ingin bergaya namun tetap membawa keluarga. Mobil ini juga dilengkapi perangkat hiburan audio dan video dengan layar sentuh 9 inci.HPM menjual All New Honda CR-V mulai Rp 432 juta untuk tipe 2.0L, Rp 466 juta untuk 1.5L Turbo, dan Rp 506 juta untuk tipe 1.5L Turbo Prestige.Selain memperkenalkan All New CR-V, HPM juga menawarkan berbagai program penjualan yang bisa didapatkan di IIMS 2017, mulai dari uang muka ringan, bunga ringan, cicilan ringan, hingga berbagai Paket Cermat yang disediakan selama pameran berlangsung.

