Toyota tampilkan 20 mobil di IIMS 2017

Presiden Direktur TAM Yoshihiro Nakata bersama Wakil Presiden Direktur Henry Tanoto pada pembukaan stan Toyota di IIMS 2017, Kamis. (ANTARA News/Alviansyah)

Jakarta (ANTARA News) - PT Toyota Astra Motor menampilkan 20 mobil dari 13 model kendaraan andalannya di pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017.Dengan konsep ruang pamer modern berwarna biru dan hitam, Toyota Indonesia tidak hanya memamerkan kendaraan lengkap namun menyediakan empat zona area pameran sesuai karakter kendaraan yakni zona aktif, keluarga, petualangan dan hibrida.Perusahaan juga menyediakan tempat bersantai bagi pelanggan yang dilengkapi dengan layanan purnajual dan penjualan aksesoris serta tenaga penjual yang siap menyuguhkan informasi bagi para pelanggan."Melalui pilardanpelanggan dapat melihat dan mengeksplorasikami yang terdiri dari beberapa area yaitudan," kata Yoshihiro Nakata, Presiden Direktur Toyota Astra Motor pada pembukaan stan Toyota di IIMS 2017, Kamis.menampilkan produk bagi pelanggan berjiwa muda, aktif dan dinamis seperti New Agya, Yaris TRD, Yaris Heykers dan Calya.Moderndisiapkan untuk keluarga modern dengan produk antara lain Sienta, Avanza Veloz, dan Kijang Innova.Bagi mereka yang gemar berpetualang adayang menampilkan Rush Ultimo, Venturer, Fortuner VRZ, dan All New Hilux.Adapunmemajang Alphard HV dan Camri HV, yang diklaim sebagai kendaraan dengan teknologi terdepan dan disebut sebagai pionir kendaraan ramah lingkungan terlaris di segmennya.Guna menyemarakkan suasana, Toyota juga menyiapkan panggung utama yang akan diisi dengan penampilan sejumlah artis, dan area bermainedukatif di ruang pamernya."Toyota selalu berkomitmen dalam menyediakan produk, teknologi dan layanan terbaik untuk memenuhi ekspektasi pelanggan. Inilah yang kami tampilkan dalam IIMS 2017 dalam semangat, dengan menampilkan, dan," kata Nakata.(Baca: Ini alasan Wapres selalu bersedia buka IIMS (Baca juga: IIMS 2017 diharapkan kejar teknologi otomotif teranyar

