Rajut kebersamaan, ID42NER sukses tur keliling Jawa

Para anggota komunitas mobil, ID42NER, yang melakukan tur keliling Jawa bertajuk "Unity of Java" pada 20-24 April 2017 berfoto setibanya di kawasan wisata Bukit Jaddih, Madura. (ANTARA News/HO/ID42NER)

Jakarta (ANTARA News) - Komunitas penggemar mobil Toyota Fortuner, ID42NER, menggelar tur keliling Jawa dengan tajuk, yang sukses digelar pada 20-24 April 2017.Sedikitnya 50 unit Toyota Fortuner yang mengangkut sekira 150 orang anggota ID42NER bersama keluarganya terlibat dalam kegiatan tersebut, demikian seturut keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.Menurut Presiden ID42NER, Saladin Bonaparta, tur keliling Jawa tersebut digelar bukan hanya untuk menjembatani pertemuan antara para anggota tetapi juga mendekatkan dengan anggota keluarga satu sama lain, terlebih juga berkesempatan untuk menyambangi anggota di lintas chapter di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur."Selama ini komunikasi hanya sebatas media sosial saja, kali ini bisa bertatap muka dan berinteraksi langsung," kata Saladin.Di sisi lain, lewat perjalanan bersama, diharapkan memperkuat rasa kekeluargaan dan persaudaraan di antara para anggota ID42NER."Susah dan senang kami rasakan bersama-sama sesuai semboyan kami, Spirit of Unity," ujar Saladin."Unity of Java" ID42NER melahap rute sejauh 1.600 km dengan Jakarta - Semarang - Surabaya - Madura - Wonogiri - Gunung Kidul - Yogyakarta - Jakarta.Selain menyambangi chapter masing-masing wilayah terlewati rute, rombongan "Unity of Java" ID42NER juga mengunjungi kawasan wisata Bukit Jaddih di Pulau Madura dan Wisata Gunung Kidul.Guna memastikan kondisi prima kendaraan mereka, rombongan "Unity of Java" ID42NER juga melakukan pemeriksaan Fortuner kesayangan mereka di AUTO 2000 Ahmad Yani, Surabaya.Tak hanya bersenang-senang, dalam rangkaian perjalanannya rombongan "Unity of Java" ID42NER juga melakukan bakti sosial kepada sejumlah anak yatim piatu di kawasan Bukit Jaddih, madura.Melahap jarak 1.600 km, tentu bukan perkara enteng, tapi rombongan ID42NER membagi tips mereka, yakni memilih moda Eco Mode pada fitur Driving Mode Toyota Fortuner mereka demi memastikan konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit.Sebagai informasi, ID42NER berdiri sejak 13 Mei 2017 dan hingga kini memiliki tak kurang dari 1.300 anggota yang tersebar di berbagai chapter di seluruh wilayah Indonesia.

Editor: Ade Marboen