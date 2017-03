Mazda CX-5 transmisi manual akan langka di Amerika Serikat

Dokumentasi peluncuran New Mazda CX5 dan New Mazda6 di Jakarta, Senin (27/04/15) (ANTARA News/Monalisa)

Jakarta (ANTARA News) - Sebuah laporan terbaru telah memastikan bahwa semua mobil Mazda CX-5 tahun produksi 2017 dengan transmisi manual, tidak akan tersedia lagi di Amerika Serikat.Situs jual beli mobil asal negara itu, Cars Direct, menyampaikan kabar itu setelah tidak menemukan mesin atau desain persneling untuk mobil manual.Sementara itu menurut juru bicara Mazda, varian mesin diesel juga tidak akan tersedia dalam pilihan manual dan hanya akan ada transmisi otomatis.Menariknya, produsen mobil asal Jepang itu tetap akan menjual CX-5 transmisi manual di negara-negara tetangga AS yaitu Meksiko dan Kanada.Sebelum perubahan besar tersebut, satu-satunya varian manual yang tersedia di AS adalah CX-5 Sport yang dijual mulai 22.695 dolar AS.Sehingga, dengan dihapuskannya tipe manual, CX-5 2017 akan dijual dengan harga mulai dari 24.985 dolar AS yang memiliki mesin 2.5 liter SKYACTIV.Meskipun beberapa "orang-orang lama" akan kecewa dengan kabar ini, namun tampaknya tidak akan memengaruhi penjualan Mazda.Selanjutnya, CX-3 atau CX-9 dikabarkan juga tidak akan tersedia dalam pilihan transmisi manual di Amerika Serikat. Fakta lainnya, transmisi manual hanya mewakili 5 persen dari semua penjualan CX-5 di negara itu, demikian Car Scoops.

Editor: Heppy Ratna