Mobil-mobil retro yang mejeng di Jenewa Motor Show

Ford Escort 1970 (commons.wikimedia.org)

Jenewa (ANTARA News) - Pameran otomotif Geneva International Motor Show dikenal sebagai tempatnya produsen mobil dunia memperkenalkan produk terbaru, mulai dari supercar paling mahal, mobil konsep, hingga tampilan facelift dari mobil produksi massal yang laris manis di pasaran.Namun pameran otomotif bukan cuma tentang mobil baru, sejumlah eksibitor menampilkan mobil-mobil klasik yang memiliki kaitan sejarah dengan mobil yang populer saat ini.Misalnya Ford Fiesta yang sudah ada sejak 1976 atau Mercedes-Benz SL Class yang nenek moyangnya sudah diproduksi sejak 1954. Berikut beberapa mobil retro yang dipamerkan di Jenewa dilansir dari Motoring Research:Ford Escort H1 FEV merupakan mobil replika dari mobil FEV 1H yang digunakan Hannu Mikkola pada kejuaraan reli maraton "1970 London to Mexico World Cup Rally".Mobil ini kembali digunakan pada acara reli "London to Sydney 25th Anniversary" pada 1993, serta "1970 London to Mexico World Cup" pada 1995. Mobil berkapasitas mesin 1.8-liter ini kemudian dibeli kembali oleh Ford untuk dijadikan replika.Sebuah Ford GT edisi limited 1966 terpajang di Jenewa. Sama seperti Ford Escort, GT40 yang terpajang merupakan replika dari Ford GT40 MK2 yang menjadi juara balap 24 jam Le Mans pada 1966.Ford Escort RS Cosworth dipajang di ruang pamer Ford bersama hatchback terbaru Fiesta ST. Mobil ini tidak perlu diperkenalkan kepada pengunjung karena pernah populer pada tahun 90-an. Ford Escort RS Cosworth yang diproduksi sekitar 20 tahun lalu sudah menggunakan sayap belakang seperti yang digunakan beberapa jenis supercar terbaru.Ford Fiesta XR2 1983 bisa dikatakan menjadi "kakek" dari Ford Fiesta ST yang baru dipamerkan di salah satu panggung ruang pamer Ford di Jenewa. Jika Fiesta terkini tersedia dengan model lima pintu, Fiesta XR2 cuma disediakan dalam model tiga pintu.High Speed ​​375 C adalah mobil convertible pertama yang diperkenalkan perusahaan Swiss pada 1971. Mobil jenis ini bisa disaksikan dengan jumlah yang lebih banyak di museum otomotif Monteverdi yang terletak di dekat bekas pabriknya di Basel, Swiss.Porsche 901 pertama kali diluncurkan pada Frankfurt Motor Show 1963 sebagai penerus Porsche 356. Namun hak paten untuk Porsche yang memiliki kode tiga digit dengan angka nol di tengah ternyata dipegang oleh Peugeot, sehingga Porsche mengubah nama produksi berikutnya menjadi 911.Pada ruang pamer Brabus Classic di Jenewa terdapat nenek moyang Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. Mobil berwarna biru muda yang dipadu interior berbahan kulit itu menjadi pemandangan menarik di Jenewa.Namun, mobil itu sudah direstorasi oleh Brabus Classic karena tipe klasik ini cuma diproduksi sebanyak 26 unit dengan warna biru itu.Mercedes-Benz 280 SL atau yang dikenal dengan nama "Mercy Pagoda" merupakan nenek moyang dari Mercedes-Benz SL Class yang populer saat ini.Mercedes-Benz 280 SL dipamerkan di Jenewa dengan warna merah dan tampak seperti baru lengkap dengan aksesorisnya di ruang pamer Brabus Classic.Gulf Mirage GR8 merupakan mobil yang dikendarai Derek Bell dan Jacky Ickx saat balap 25 jam Le Mans tahun 1975. Mobil berkapasitas mesin 3.0 liter V8 Cosworth ini juga dipamerkan di Jenewa.

Editor: Unggul Tri Ratomo