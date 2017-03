Tiga nominasi penghargaan World Car of the Year 2017

Audi Q5, salah satu nominator penghargaan World Car of the Year 2017 (wikipedia.org)

Jakarta (ANTARA News) - Komite World Car of the Year telah mengumumkan tiga besar penerima penghargaan mobil terbaik untuk masing-masing kategori tahun 2017.Laman Car Advice, Jumat, menyebutkan bahwa para juri telah menyelesaikan penilaian yang hadiahnya akan diserahkan dalam ajang New York motor show pada April mendatang.Penghargaan utama, World Car of the Year 2017, sebagai mobil terbaik tahun ini, akan jatuh ke tangan produsen mobil Eropa, dengan nominasi Audi Q5, Jaguar F-Pace dan Volkswagen Tiguan.Untuk kategori World Luxury Car of the Year 2017 yang merupakan penghargaan khusus mobil mewah, nominasinya yaitu BMW 5 Series, Mercedes-Benz E-Class dan Volvo S90/V90.Kategori World Performance Car of the Year 2017 untuk mobil dengan performa terbaik, nominasinya Audi R8 Spyder, McLaren 570S dan Porsche 718 Boxster dan Cayman.Meskipun Eropa sangat fokus pada isu-isu lingkungan, namun nominasi untuk World Green Car of the Year 2017 diisi oleh satu mobil Jepang dan dua mobil Amerika Serikat, yaitu Toyota Prius, Chevrolet Bolt dan Tesla Model X.BMW i3, Citroen C3 dan Suzuki Ignis masih menjadi tiga besar calon peraih World Urban Car of the Year yang merupakan penghargaan untuk mobil perkotaan.Nominasi terakhir, World Car Design of the Year sebagai anugerah mobil berdesain terbaik, nominasinya Toyota C-HR, Jaguar F-Pace serta Mercedes-Benz S-Class.

Editor: Unggul Tri Ratomo