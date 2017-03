Spesifikasi All New Honda Civic Type R

Honda Civic Type R. (http://world.honda.com/)

Jenewa (ANTARA News) - Honda memamerkan All New Honda Civic Type-R yang akan diproduksi untuk pasar Eropa pada pameran otomotif Jenewa Motor Show 2017.



Penjualan Honda Civic Type R akan dimulai pada musim panas 2017 dan Civic generasi ke-10 itu akan diproduksi di Inggris untuk melayani permintaan pasar dunia, termasuk Jepang dan Amerika.



Dilansir dari laman resmi Honda, Civic Type R diciptakan dengan dasar yang sama dengan New Civic Hatchback. Civic Type R dibangun dari bawah ke atas guna memberikan pengalaman berkendara yang berharga, baik di jalan raya maupun di trek balap.



Mobil ini menggunakan mesin 2.0-liter VTEC TURBO yang menjadi 'jantung' Civic Type-R mesin yang halus, menghasilkan tenaga 320 PS dan torsi puncak 400 Nm. Civic dengan tampilan sporty ini menggunakan transmisi manual enam kecepatan yang telah dikembangkan dengan sistem kontrol guna memastikan kinerja mesin sesuai dengan kehendak pengendara.



Civic Type R kini lebih ringan namun semakin stabil berkat sasis dan cangkang body yang lebih kaku serta penggunaan suspensi Macpherson di bagian depan dan multi-link di bagian belakang.



Mobil ini memiliki beberapa pilihan berkendara (drive mode) antara lain Comfort, Sport' dan mode +R yang tetap dikendarai di trek balap. Mode berkendara itu akan menyesuaikan peredam, steering, gear shift perasaan dan respon throttle dari mobil.



Honda akan memproduksi Civic genersi ke-10 ini di Swindon, Inggris, untuk diekspor ke pasar-pasar utama di seluruh dunia.