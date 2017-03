Diler Mitsubishi Ujung Menteng Cakung ditarget jual 190 unit per bulan

Diler trilayanan khusus kendaraan penumpang Mitsubishi, Dwindo Berlian Samjaya, di Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, yang baru diresmikan pada Kamis (2/3/2017). (ANTARA News/Gilang Galiartha)

Jakarta (ANTARA News) - Distributor resmi kendaraan Mitsubishi di Indonesia, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, bersama mitranya dari Deta Group baru saja meresmikan diler trilayanan (penjualan, perawatan dan suku cadang) khusus kendaraan penumpang Mitsubishi Dwindo Berlian Samjaya di Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, Kamis.Diler Mitsubishi Ujung Menteng Cakung yang dikelola oleh Dwindo Group tersebut ditargetkan mampu membukukan penjualan sebanyak 190 unit per bulan."Targetnya kami mau 190 unit per bulan, tetapi kami menyadari dengan kondisi awal ini kami menargetkan 50 unit per bulan dulu, sebelum pelan-pelan naik menjadi 150 unit dan kalau perlu melampaui 200 unit," kata Wakil Direktur PT Dwindo Berlian Samjaya, Steven Pancaputra.Kenaikan performa penjualan tersebut, diyakini Steven akan terjadi secara signifikan ketika Small MPV yang ditunggu-tunggu bakal diperkenalkan resmi pada semester kedua oleh KTB.(Baca:Sementara, untuk saat ini diler tersebut mengandalkan tiga produk kendaraan penumpang serta satu kendaraan niaga ringan, yakni SUV Pajero Sport, SUV Outlander Sport, city car Mirage dan pikap kabin ganda Triton.Komisaris Deta Broup, induk perusahaan Dwindo Group, Dedi Tedja, meyakini kehadiran Small MPV akan mampu meningkatkan target sekaligus performa penjualan mereka."Kalau Small MPV sudah keluar bisa meningkatkan dua hingga tiga kali lipat penjualan, untuk itu kami siapkan seluruh tenaga penjualan dan perawatan terbaik di diler ini," kata Dedi.Di sisi lain, wilayah diler yang memang menyasar kawasan permukiman diyakini GM Operasional Divisi Penjualan dan Pemasaran MMC KTB Irwan Kuncoro diyakini memiliki kesesuaian untuk mencapai target tersebut."Cakung berkembang sangat pesat, di depan diler saja ada perumahan Metland, tidak jauh ada Harapan Indah, ada Jakarta Garden City. Karena ini residential area, potensi market sangat besar," kata Irwan."Ini juga menjadi persiapan kami memasarkan Small MPV yang tentunya usinya tak hanya di kota besar tetapi juga di pinggiran kota" ujar Irwan menambahkan.

Editor: Monalisa