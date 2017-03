Alasan Yamaha Indonesia sasar pembeli dari pengojek online

Jajaran direksi PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, PT Putera Persada Nusantara dan Grab Indonesia usai penandatanganan kerja sama angsuran murah untuk pengendara GrabBike di Jakarta, Rabu (3/1/17). (ANTARA News/Alviansyah Pasaribu)

Jakarta (ANTARA News) - General Manager Aftersales and Public Relation Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Muhamad Abidin, berpendapat produsen dan distributor kendaraan roda dua akan sulit menemukan calon pembeli baru di perkotaan karena rata-rata masyarakat sudah memiliki sepeda motor.



Untuk itu, menurut Abidin, produsen dan leasing saat ini menyasar pasar di pinggiran kota, pedesaan dan konsumen dari pengendara ojek online.



"Kalau mau mencari konsumen baru kayaknya sudah tak mungkin. Sudah dua banding satu (satu orang punya dua motor). Jadi kalau berharap dari pembeli baru rasanya akan berat," kata Abidin seusai peluncuran program angsuran murah Yamaha bersama Grab Indonesia di Jakarta, Rabu.



"Yang berkembang itu di rural area, di perkotaan sudah padat betul. Artinya harus mengembangkan pasar-pasar baru. Artinya ada manajemen risiko, artinya leasing company mencari pasar yang risikonya kecil," lanjut dia.



Abidin mengatakan pihak leasing umumnya akan mudah memberikan kredit kendaraan bermotor kepada konsumen yang terdaftar sebagai karyawan tetap sebuah perusahaan.



Namun saat ini, ada juga segmen konsumen dari pengedara ojek online yang tidak berstatus sebagai karyawan, namun mampu membeli motor bahkan yang harganya tidak murah.



"Nah, ojek online itu sudah ada klasifikasinya, ada kelas elite bikers. Kami harus menemukan lagi, ternyata bukan hanya yang berstatus karyawan saja yang punya penghasilan," lanjut dia.



Abidin menilai pihak leasing yang memberikan kredit kepada pengojek online sudah menganalisa minimnya risiko yang ditimbulkan sehingga saat ini sudah banyak pengojek online yang memiliki motor dari bermacam model.





Target



Rino Harja selaku Deputi Direktur PT Putera Persada Nusantara (Putera Group), salah satu dealer utama sepeda motor Yamaha mengatakan pihaknya menargetkan sebanyak 250 unit motor Yamaha terjual kepada pengendara GrabBike yang saat ini sudah berjumlah sekitar 10ribu orang.



"Saat ini jumlah driver (GrabBike) sudah 10ribu. Tapi untuk memperbarui kendaraan baru saya tidak berandai-andai, satu bulan saya targetkan 250 unit. Saya rasa bisa tercapai karena melihat biaya dan angsuran yang murah," kata Rino.



Pihak Yamaha menyediakan delapan tipe motor yang bisa dibeli dengan program angsuran murah oleh pengendara GrabBike. Motor-Motor itu antara lain Mio M3, Mio Z, All New Soul GT, Fino 125, X- Ride, MX King 150, Vixion Advance dan R15.



Namun dari delapan motor itu tidak ada N-Max yang menjadi salah satu andalan penjualan Yamaha.



"Tadi ada pertanyaan juga kenapa N-Max tidak ada. Saya pikir ada kaitannya dengan cicilan tentunya," kata Abidin seusai acara tersebut.