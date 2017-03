Yamaha sediakan angsuran murah untuk pengendara GrabBike

Jajaran direksi PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, PT Putera Persada Nusantara dan Grab Indonesia usai penandatanganan kerja sama angsuran murah untuk pengendara GrabBike di Jakarta, Rabu (3/1/17). (ANTARA News/Alviansyah Pasaribu)

Jakarta (ANTARA News) - PT Putera Persada Nusantara (Putera Group), salah satu dealer utama sepeda motor Yamaha, menjalin kerja sama dengan Grab Indonesia, agar para pengendara GrabBike yang membeli sepeda motor Yamaha mendapatkan kemudahan berupa biaya angsuran terjangkau.Putera Group Yamaha dan Grab Indonesia memberikan kesempatan kepada pengendara GrabBike di wilayah Jabodetabek dan Serang mendapatkan kredit sepeda motor Yamaha dengan promo paket angsuran termurah dengan gratis iuran BPJS Ketenagakerjaan selama satu tahun.Artinya, konsumen yang mengikuti promo ini akan memiliki total bayar yang lebih murah dibandingkan melakukan pembelian biasa karena uang muka yang dibayarkan jumlahnya sama dengan nominal angsuran yang dibayarkan konsumen."Kerja sama strategis dengan platform pemesanan layanan kendaraan terkemuka di Asia Tenggara, melalui salah satu layanan unggulannya, yaitu GrabBike, diyakini akan semakin menumbuhkan citra positif Putera Group di mata konsumen," kata Suyono Presiden Direktur Putera Persada Nusantara di kantor Yamaha Cempaka Putih, Rabu.Ia menambahkan, "Semoga kerjasama ini akan terus berkembang."Rino Harja, Deputi Direktur PT Putera Group, menjelaskan pihak Yamaha menyediakan delapan tipe motor yang bisa dibeli dengan program tersebut. Motor-Motor itu antara lain Mio M3, Mio Z, All New Soul GT, Fino 125, X- Ride, MX King 150, Vixion Advance dan R15.Rino mengatakan angsuran menggunakan program ini akan lebih murah hingga Rp2,3juta secara total (sampai lunas), tergantung tipe motor yang dilipih. Apabila pada pembelian biasa Mio M3 Rp690ribu per bulan dengan angsuran 36 kali, maka dengan program itu pengendara Grab hanya mengangsur Rp645ribu perbulan.Selain itu, Yamaha dan Putera Persada Nusantara juga menggandeng BPJS Ketenagakerjaan guna melindungi pengendara dari risiko kecelakaan. BPJS ketenagakerjaan akan memberikan gratis satu tahun iuran dua program yaitu JKK (jaminan kecelakaan kerja) dan JKM (jaminan kematian) bagi pengendara GrabBike yang mengikuti program ini.Adapun proses mekanisme pembeliannya, pengendara GrabBike membutuhkan waktu paling lama lima hari untuk mengurus kredit motor Yamaha dengan empat proses utama yaitu memilih tipe motor di website Putera Grup, membuat SPK Online, mengikuti proses dari leasing BAF, dan pembayaran DP pada saat motor telah diterima.

