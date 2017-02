Di AutoPro 2017, NMI pajang modifikasi Nissan Grand Livina dan Datsun Nusantara

Unit Datsun Nusantara yang merupakan hasil modifikasi Datsun GO Panca di anjungan Datsun Indonesia dalam pameran aftermarket AutoPro Indonesia 2017 di Jakarta Convention Center, 23-25 Februari 2017. (ANTARA News/HO)

Jakarta (ANTARA News) - Agen tunggal pemegang merek Nissan dan Datsun di Indonesia, PT Nissan Motor Indonesia (NMI), memajang dua unit hasil modifikasi di anjungan Nissan dan Datsun yang berpunggungan dalam ajang pameran aftermarket otomotif AutoPro Indonesia 2017 di Hall A Jakarta Convention Center, 23-25 Februari 2017.Di anjungan Nissan, terdapat Nissan Grand Livina hasil modifikasi yang membuat MPV itu mendapat sentuhan gaya sporty futuristik.Aplikasi bodykit yang terinspirasi dari aura body yang sporty dan mengalir mengikuti ciri khas dari body line Nissan Grand Livina digabungkan denhan modifikasi exterior add on bodykit, interior sporty bertema kuat, serta velg racing ring 17 inci.Sementara di anjungan Datsun terdapat Datsun Nusantara, yang merupakan sentuhan desainer Rumah Modifikasi West Coast Customs, Musa Tjahjono, atas Datsun GO Panca berdesain khas Indonesia. Musa mencoba menghadirkan nuansa khas Nusantara di dalam kabin lewat nuansa biru dan emas seperti gambar candi Borobudur, garis khatulistiwa, dan gambar wayang di sisi body mobil."Keikusertaan Nissan dan Datsun dalam AutoPro bertujuan memberikan akses kepada konsumen dan masyarakat di Jakarta dan sekitarnya untuk mengetahui produk andalan dengan sentuhan modifikasi yang tidak biasa," kata Head of Communications NMI Hana Maharani."Modifikasi Nissan dan Datsun ini memperlihatkan bahwa meskipun kedua model ini sudah menarik, pelanggan bisa memodifikasi unit Nissan dan Datsun-nya sesuai selera atau kebutuhan pelanggan," ujarnya menambahkan.Selain memajang dua mobil hasil modifikasi tersebut, NMI juga memberikan penawaran menarik, seperti program Trade-In Festival untuk Nissan dan sejumlah aksesoris gratis untuk pembelian Datsun.NMI menjadi salah satu ATPM ambil bagian dalam AutoPro 2017 selain PT Toyota Astra Motor (Toyota), PT Hyundai Mobil Indonesia (Hyundai) dan PT Kia Mobil Indonesia (Kia).AutoPro 2017 menempati ruang pamer seluas 5.000 meter persegi dan melibatkan 50 merek produk aftermarket, rumah modifikasi dan tuning.

Editor: B Kunto Wibisono