Kia harap AutoPro 2017 sukses jembatani aftermarket dan ATPM

Anjungan PT Kia Mobil Indonesia dalam ajang pameran aftermarket otomotif, AutoPro Indonesia 2017, di Jakarta Convention Center, 23-25 Februari 2017. (ANTARA News/HO)

Jakarta (ANTARA News) - Agen tunggal pemegang merek Kia di Indonesia, PT Kia Mobil Indonesia, ikut hadir sebagai salah satu peserta ajang pameran aftermarket otomotif, AutoPro Indonesia 2017, di Jakarta Convention Center, 23-25 Februari 2017.Selain sebagai wujud dukungan terhadap perkembangan dunia aftermarket modifikasi dan tuning di Indonesia, lewat kehadiran mereka Kia berharap AutoPro 2017 yang berkonsep pameran business to business (B2B) itu sukses menjembatani antara para pelaku aftermarket, modifikasi dan tuning dengan ATPM."Diharapkan melalui event ini dapat mempertemukan para modifikator dengan para pemegang merek otomotif sehingga terjadi kolaborasi yang baik dan memberikan peluang untuk berkembangnya industri aftermarket di Indonesia," kata PR Manager Kia Mobil Indonesia, Lawindri."Selain itu bisa juga mereka memberikan masukan bagi kami selaku pemegang merek," katanya menambahkan.Di AutoPro 2017, Kia turut memajang satu unit New Rio yang sudah di-agar tetap sesuai tema besar ajang tersebut.Selain itu, Kia juga memboyong dua mobil mereka yang diperkenalkan pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show 2016 silam, All New Sportage dan Grand Sedona.Kia merupakan salah satu ATPM yang ambil bagian dalam AutoPro selain PT Toyota Astra Motor (Toyota), PT Nissan Motor Indonesia (Nissan & Datsun) dan PT Hyundai Mobil Indonesia (Hyundai).(Baca: