Hyundai pamerkan modifikasi Tucson di AutoPro 2017

Unit Hyundai Tucson hasil modifikasi yang dipajang di anjungan PT Hyundai Mobil Indonesia di ajang pameran aftermarket otomotif AutoPro Indonesia 2017 di Jakarta Convention Center, 23-25 Februari 2017. (ANTARA News/HO)

Jakarta (ANTARA News) - Agen tunggal pemegang merek Hyundai di Indonesia, PT Hyundai Mobil Indonesia, turut ambil bagian dalam pameran aftermarket otomotif, AutoPro Indonesia 2017, di Jakarta Convention Center, 23-25 Februari 2017.



Untuk menyesuaikan tema besar pameran, Hyundai memboyong dan memajang satu unit SUV andalan mereka, Tucson, yang sudah dimodifikasi di anjungan mereka di AutoPro 2017.



"Kami memajang All New Tucson yang telah di-dress-up dengan perubahan pada desain body kit dan front grille bertema honeycomb," kata Deputi Direktur Pemasaran Hyundai Mobil Indonesia, Hendrik Wiradjaja.



Lewat modifikasi tersebut, lanjut Hendrik, Tucson itu semakin mengusung rasa sporty, berjiwa muda dan asyik dikendarai dalam kegiatan sehari-hari.



Selain memajang All New Tucson hasil modifikasi, Hyundai juga menempatkan tiga unit pamer lainnya di anjungan mereka yakni Grand i10X M/T, All New i20 dan All New Tucson XG.



Di anjungan mereka di AutoPro 2017, Hyundai juga menawarkan sejumlah program seperti uang muka dan bunga yang ringan serta tenor angsuran hingga lima tahun.



Selain Hyundai sejumlah ATPM juga ambil bagian dalam AutoPro 2017 yakni yakni PT Toyota Astra Motor (Toyota), PT Nissan Motor Indonesia (Nissan & Datsun) dan PT Kia Mobil Indonesia (Kia).



AutoPro 2017 menempati ruang pamer seluas 5.000 meter persegi dan melibatkan 50 merek produk aftermarket, rumah modifikasi dan tuning.