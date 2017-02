Spesifikasi All New Spark, penantang Yaris dan Jazz dari Chevrolet

All New Chevrolet Spark. (ANTARA News/Alviansyah Pasaribu)

Jakarta (ANTARA News) - General Motor (GM) Indonesia memperkenalkan All New Chevrolet Spark dengan mesin berkapasitas 1.400cc atau lebih besar dari tipe sebelumnya sebesar 1.200 cc sehingga akan bersaing di segmen city car melawan Suzuki Swift, Honda Jazz dan Toyota Yaris.All New Chevrolet Spark diperkenalkan bersamaan dengan dua sport utility vehicle (SUV) anyar dari Chevrolet yaitu Trailblazer dan Trax yang akan menjadi pilihan terbaru konsumen Indonesia tahun ini."Kami meluncurkan mobil yang sukses secara global All New Chevrolet Spark," ucap Gaurav Gupta Presiden Direktur General Motors (GM) Indonesia dalam peluncuran tiga produk tersebut di Jakarta, Kamis (23/2).(Baca: Chevrolet Indonesia luncurkan Trailblazer, Spark, dan Trax sekaligus All New Chevrolet Spark menggunakan mesin Ecotec empat silinder yang diadopsi dari GM secara global guna menghadirkan kinerja mesin yang lebih kuat dan efisien.Mesin Ecotec terbaru memiliki blok dan kepala silider yang terbuat dari alumunium untuk mengurangi bobot kendaraan dan memberikan pengalaman berkendara yang lebih responsif.Spark mempertahankan konsep mini car yang irit bahan bakar dengan keunggulan lain yaitu meningkatkan kenyamanan serta keamanan yang umumnya terdapat pada kendaraan kelas menengah.City car ini terlihat lebih ramping dengan jarak roda yang lebih panjang, serta tinggi kendaraan yang dibikin lebih rendah 45 mm dari model sebelumnya guna menurunkan drag aerodinamis (hambatan angin). Kendati lebih rendah, Spark tetap mempertahankan ruang kepala yang lapang guna kenyamanan berkendara.Perubahan juga terlihat pada grill dual-port Chevrolet yang khas diapit dengan lampu eliptikal besar memanjang hingga fender depan.All New Spark memiliki panel baru dengan LCD “center stack” yang dilengkapi dengan sistem hiburan. Fitur radio pada MyLink hadir dengan layar sentuh berwarna, disertai interface berbasis ikon serupa dengan smartphone dan gadget lainya. Seperti halnya smartphone, tampilan layar dapat digeser menggunakan gestur lain untuk pengoperasian cepat dan mudah.All New Spark yang dilengkapi fitur keamanan pasif dan aktif serta Hill Start Assist, ABS dan airbags bagi penumpang dan pengemudi mencoba mempertahankan reputasi Spark sebelumnya yang memiliki sistem keamanan baik di segmennya. Pada 2015 Spark mendapat “Top Safety Pick” dengan tingkat keamanan unggul dari U.S Insurance Institute for Highway Safety, Amerika Serikat.Chevrolet Indonesia menjual All New Spark dengan harga Rp196juta berstatus on the road Jakarta.(Baca: Spesifikasi All New Chevrolet Trailblazer dan All New Trax

Editor: Fitri Supratiwi