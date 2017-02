Honda segarkan tampilan Supra X 125 FI

Honda Supra X 125 FI (ANTARA News/Try Reza Essra)

Jakarta (ANTARA News) - PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan warna dan desain stripe baru Honda Supra X 125 FI yang semakin mempertajam tampilan sporty luxury."Honda Supra merupakan motor bebek yang selalu disukai oleh masyarakat Indonesia sejak 20 tahun silam," kata Direktur Pemasaran AHM Margono Tanuwijaya melalui keterangan tertulisnya, Kamis.Honda Supra X 125 FI hadir dengan warna baru Quantum Matte Black yang disematkan pada tipe CW (cast wheel) dan stripe baru yang disematkan di warna Energetic Black untuk tipe CW dan SW (spoke wheel).Karakter stripe terbaru yang tajam dan minimalis ditujukan untuk menguatkan kesan sporty luxury sesuai dengan konsep yang diusungnya.Honda Supra X 125 FI mengusung mesin 125cc – 4 tak SOHC berteknologi PGM-FI (Programmed Fuel Injection) mampu menyuguhkan efisiensi dalam pemakaian bahan bakar melalui metode ECE R40 yang mencapai 57,2 km/l dengan mode pengetesan EURO 3 (EURO 2 = 61,8 km/l) berdasarkan pengetesan internal.Model ini dilengkapi dengan beragam fitur unggulan, seperti socket untuk pengisian baterai (power charger) perangkat elektronik seperti telepon genggam yang memudahkan penggunanya untuk perjalanan jauh, kunci kontak bermagnet dengan penutup otomatis yang dapat digunakan sebagai pembuka jok (auto secure key shutter with seat opener) serta gantungan barang fungsional dengan pengaman (foldable hook).Hadir dengan tampilan sporty luxury melalui penyematan dual keen winker dan position light yang menghadirkan kesan ekslusif dilengkapi dengan garis reflektor yang stylish, LED di lampu belakang dengan tampilan tajam, desain panel meter yang modern menampilkan speedometer, odomoter, MIL (Malfunction Indicator Lamp) dan bahan bakar.Sementara itu dari data penjualan, berdasarkan data AISI sepanjang 2016 mencatatkan penjualan sebanyak 184.302 unit dengan kontribusi 31% dari total penjualan motor tipe bebek Tanah Air sebanyak 599.542 unit.Honda Supra X 125 FI dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) DKI Jakarta untuk tipe CW Rp 17.800.000,- dengan pilihan warna Quantum Matte Black dan Energetic Black sementara itu tipe SW dipasarkan dengan harga OTR DKI Jakarta Rp 16.750.000,- untuk warna Energetic Black. Honda Supra X 125 FI ditargetkan terjual 12.000 unit per bulan.Sejak diluncurkannya pada tahun 1997, Supra series telah dimiliki oleh lebih dari 14,6 juta konsumen di Tanah Air.

