Spesifikasi All New Chevrolet Trailblazer dan All New Trax

All New Chevrolet Trax model 2017. (ANTARA News/Alviansyah Pasaribu)

Jakarta (ANTARA News) - General Motor (GM) Indonesia meluncurkan tiga mobil terbarunya secara bersamaan yaitu All New Cheverolet Trailblazer, All New Cheverolet Trax, dan All New Cheverolet Spark.Menariknya, GM Indonesia langsung menurunkan dua mobil dari segmen(SUV) yaitu Trailblazer dan Trax guna memaksimalkan potensi pasar SUV yang berkembang di Indonesia."Karena SUV berkembang pesat di Indonesia, kami juga meluncurkan Trax model tahun 2017," kata Gaurav Gupta Presiden Direktur General Motors (GM) Indonesia dalam peluncuran tiga produk tersebut di Jakarta, Kamis.Gupta mengatakan peluncuran mobil-mobil itu membuktikan komitmen General Motor Indonesia pada merek Chevrolet untuk terus berbisnis di Indonesia setelah meluncurkan Orlando dan Captiva pada tahun lalu dan tiga mobil sekaligus pada awal tahun ini.General Motor Indonesia yakin produknya akan diterima konsumen karena menawarkan sejumlah fitur baru dan yang pertama di kelasnya. Selain itu, mobil-mobil Chevrolet terbaru dijual dengan harga yang kompetitif dengan pesaing-pesaingnya.Chevrolet Trailblazer merupakan kendaraan global yang digodok secara teknis di GM Brazil, diproduksi di Thailand, serta dijual di seluruh dunia. Trailblazer memberikan fitur yang pertama kali hadir untuk SUV premium di Indonesia, yaitu Remote Start dan Remote AC, dengan mesin berspesifikasi solar B20 (Biodiesel).Keamanan tetap menjadi prioritas utama Chevrolet, untuk itu All New Trailblazer hadir dengan Traction Control System (TCS), Anti-lock Braking System (ABS), Panic Brake Assist (PBA), Electronic Brake Force Distribution (EBD), Electronic Stability Control (ESC), Hill Descent Control (HDC), Hill Start Assist (HSA), dan Anti-Rolling Protection. Airbag depan untuk pengemudi dan penumpang sekaligus airbag lutut pengemudi juga tersedia.Ada juga fitur teknologi lain yaitu Side Blind Zone Alert, Rear Cross Traffic Alert, Lane Departure Warning, Forward Collision Alert, Front and Rear Parking Assist, dan Tire Pressure Monitoring System.All New Trailblazer dilengkapi mesin 2.5L Duramax yang sesuai untuk bahan bakar B20. Berkat Variable Geometry Turbocharger (VGT), mobil ini menghasilkan tenaga 132 kW (180 PS) dan torsi sebesar 440 Nm, atau diklaim yang terbesar di kelasnya.Trailblazer yang menjadi kompetitor Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner, dan Isuzu MU-X tersedia dalam dua tipe yaitu LT dan LTZ. Tipe LT Duramax Diesel VGT dijual Rp430 juta (di Jakarta), sedangkan tipe LTZ Duramax Diesel VGT dijual Rp455 juta (di Jakarta).Trax hadir di Indonesia guna merespon kebutuhan konsumen di tengah sengitnya persaingan pasar SUV. Chevrolet memberikan penyegaran untuk Trax yang bisa dilihat dari desain yang merefleksikan produk global, tampilan barudengan DRL LED serta lampu belakang LED.Lampu depan Trax kini lebih ramping, bumper depan juga lebih sporty dengan lekukan-lekukan dinamis di sekitar area foglamps. Trax tipe LTZ menggunakan velg 18 inci dengan perubahan desain yang terlihat kian bergaya saat dipandang dari samping.Interior Trax juga mengalami perubahan. Dashboard didesain ulang dengan balutan leather accent, ada juga aksen piano yang membingkai layar sentuh 7 inci juga memberikan kesan mewah.Mobil ini menggunakan teknologi Passive Entry Passive Start (PEPS) yang memungkinkan pengendara masuk dan menyalakan mesin tanpa kunci. MyLink yang dipelopori Trax sebelumnya kini memakai layar sentuh LED Capacitive 7inci dilengkapi smartphone screen mirroring via Android Auto dan Apple Carplay.Trax dilengkapi 6 airbags pada sisi depan, kursi penumpang depan, dan pilar. Trax juga dilengkapi 4-wheel ABS, Hill Start Assist, Hill Descent Control, serta Stabilitrak Electronic Stability program.All New Chevrolet Trax menggendong mesin Ecotec 1.4L dengan Turbocharger yang menghasilkan tenaga 140 PS dan torsi 200 Nm. Tenaga akan disalurkan pada roda depan melalui transimisi otomatis 6-percepatan dengan manual mode untuk sensasi berkendara yang lebih sporty.Trax yang menjadi pesaing Honda HR-V dijual dengan dia tipe LT dan LTZ. Untuk tipe LT 1.4L Turbo dijual Rp279 juta (on the road Jakarta) dan tipe LTZ 1.4L Turbo Rp305juta (di Jakarta).

Editor: Ade Marboen