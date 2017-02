Chevrolet Indonesia luncurkan Trailblazer, Spark, dan Trax sekaligus

Presiden Direktur General Motors (GM) Indonesia Gaurav Gupta (kanan) pada peluncuran All New Chevrolet Trailblazer, All New Chevrolet Trax dan All New Chevrolet Spark di Jakarta, Kamis (23/2/17). (ANTARA News/Alviansyah Pasaribu)

Jakarta (ANTARA News) - General Motors (GM) Indonesia mengawali tahun 2017 dengan meluncurkan tiga mobil Chevrolet sekaligus antara lain, All New Cheverolet Trailblazer serta All New Cheverolet Trax dari segmen sport utility vehicle (SUV) dan All New Cheverolet Spark dari segmen city car.Gaurav Gupta Presiden Direktur General Motors (GM) Indonesia mengatakan peluncuran tiga unit mobil sekaligus adalah bukti komitmen Cheverolet Indonesia untuk terus menawarkan produk terkini kepada konsumen Indonesia sekaligus untuk terus bersaing di pasar otomotif Indonesia 2017."Tidak hanya satu model (Trailblazer), tapi dua model lagi yang merupakan kejutan. Kami meluncurkan mobil yang sukses secara global, Chevrolet Spark, dan karena SUV berkembang pesat di Indonesia, kami juga meluncurkan Trax model tahun 2017," kata Gaurav Gupta dalam peluncuran tiga produk tersebut di Jakarta, Kamis.All New Trailblazer merupakan SUV tujuh penumpang yang menggunakan mesin 2.5L Duramax, dengan mesin berspesifikasi bahan bakar B20 atau Biodiesel 20 persen. Mobil ini juga menggunakan Variable Geometry Turbicharger (VGT) yang diciptakan untuk performa yang lebih bagus namun tetap hemat bahan bakar serta menghasilkan tenaga sebesar 132kW (180 Ps) dengan torsi 440 Nm yang diklaim terbesar di kelasnya.Sedangkan All New Chevrolet Spark menyematkan mesin Ecotec empat silinder yang diadopsi oleh GM secara global agar menghadirkan kinerja mesin yang lebih kuat dengan efisiensi yang unggul.Spark menggunakan Ecotec 1.4L empat silinder dengan Continuosly Variable Transmission (CVT). Ada juga fitur Chevrolet MyLink generasi terbaru dengan layar sentuh diagonal 7 inci, instrumen LCD canggih dengan tampilan dot matrix dan sejumlah aksesoris dengan berbagai opsi personalisasi.Adapun All New Chevrolet Trax juga dilengkapi mesin Ecotec 1.4L dengan Turbocharger yang menghasilkan tenaga 140 PS dan torsi 200 Nm. Tenaga itu disalurkan pada roda depan melalui transimisi otomatis 6-percepatan dengan manual mode untuk sensasi berkendara yang lebih sporty(Baca:Chevrolet Indonesia memberikan harga yang cukup kompetitif untuk tiga mobil terbarunya agar bisa bersaing dengan kompetitor di masing-masing segmen.All New Trailblazer yang telah diujicoba oleh wartawan pada Rabu (22/2) kemarin dijual dengan harga Rp430 juta untuk tipe LT, sedangkan Trailblazer tipe LTZ dijual seharga Rp455 juta.All New Chevrolet Trax yang juga tersedia dalam dua tipe, dilepas mulai Rp279 juta untuk tipe LT dan Rp305juta untuk tipe LTZ. Sedangkan city car All New Chevrolet Spark dilepas dengan harga Rp196juta.Gaurav Gupta mengatakan kehadiran tiga mobil dengan harga yang kompetitif tersebut diharapkan akan menjadi pertimbangan bagi konsumen dalam membeli mobil pada tahun 2017. Selain itu, peluncuran tiga produk ini juga meneruskan rangkaian produk Chevrolet yang diluncurkan pada tahun lalu yaitu Orlando dan Captiva."Kami percaya bahwa dengan produk yang diluncurkan pada tahun lalu hingga hari ini, konsumen punya pilihan atas produk," pungkas Gaurav Gupta.

Editor: Monalisa