Chevrolet Trailblazer siap tantang Pajero Sport

All New Chevrolet Trailblazer saat dijajal di kawasan perbukitan Sentul, Jawa Barat, Rabu (22/2/17). (ANTARA News/Alviansyah Pasaribu)

Bogor (ANTARA News) - Presiden Direktur General Motors (GM) Indonesia, Gaurav Gupta, menyatakan All New Chevrolet Trailblazer siap menjadi pilihan baru konsumen Indonesia sekaligus menantang berbagai mobil di segmen sport utility vehicle (SUV).All New Chevrolet Trailblazer dengan kapasitas tujuh penumpang bermesin 2.500cc akan menjadi pesaing Isuzu MU-X, Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Fortuner. Gaurav Gupta menyatakan peluang untuk bersaing terbuka lebar menyusul pesatnya perkembangan SUV di Indonesia."Saya rasa SUV adalah segmen yang berkembang sangat cepat di Indonesia. Ada banyak 'pemain' di segmen ini. Tapi kami percaya dengan Trailblazer terbaru," kata Gaurav Gupta di Sentul, Jawa Barat, Rabu.Gaurav Gupta menyakini mobil barunya itu bisa bersaing dengan SUV sejenis karena dikembangkan sesuai dengan pasar dan lingkungan Indonesia yang tropis.Selain itu, Trailblazer juga memiliki mesin terbaru 2.500 cc dengan torsi besar serta dilengkapi tiga fitur terbaru di segmen SUV yaitu Remote Start, Remote AC dan mesin berspesifikasi bahan bakar B20 atau Biodiesel 20 persen."Yang paling penting adalah terdapat beberapa fitur yang diperkenalkan pertama kalinya di Indonesia. Kami yakin seluruh fitur baru ini akan memberikan kenyamanan dan keamanan dari mobil ini," lanjut dia.Kendati demikian, pihak GM Indonesia belum mau mengumumkan harga dan target penjualan All New Trailblazer karena baru akan diluncurkan pada Kamis (23/2) besok di Jakarta.(Baca: Menjajal performa All New Chevrolet Trailblazer

Editor: Ruslan Burhani