Menjajal performa All New Chevrolet Trailblazer yang diluncurkan besok

All New Chevrolet Trailblazer saat dijajal di kawasan perbukitan Sentul, Jawa Barat, Rabu (22/2/17). (ANTARA News/Alviansyah Pasaribu)

Bogor (ANTARA News) - Chevrolet Indonesia memberikan kesempataan kepada sejumlah media menjajal untuk pertama kalinya performa All New Chevrolet Trailblazer di Sentul, Jawa Barat, sebelum diluncurkan secara resmi pada Kamis (23/2) besok di Jakarta.Gaurav Gupta, Presiden Direktur General Motors Indonesia, mengatakan Trailblazer terbaru didesain untuk memberikan keseimbangan dalam penggunaan sehari-hari sekaligus tangguh jika diajak berpetualang di medan yang tidak mulus."Kami mendesain Trailblazer baru untuk memenuhi gaya hidup konsumen kami, dengan perubahan besar untuk kenyamanan pengemudi dengan pemilihan materi serta desain secara keseluruhan. Kami menghadirkan SUV premium yang menawarkan keseimbangan antara keseriusan bekerja dan menikmati kesenangan," ucap Gaurav Gupta di Sentul, Jawa Barat, Rabu.All New Trailblazer memiliki tiga fitur andalan terbaru guna bersaing di segmen SUV (Sport Utulity Vehicle) berkapasitas tujuh penumpang di kelas 2.500cc dengan kompetitor Isuzu MU-X. Tiga fitur tersebut adalah Remote Start, Remote AC dan mesin berspesifikasi bahan bakar B20 atau Biodiesel 20 persen.Product Planning and Program Manager General Motors Indonesia, Rowan Suhendy, menjelaskan Remote Start dan Remote AC dipasang di Trailblazer agar pengemudi bisa langsung menikmati sejuknya suasana di dalam kabin."Biasanya kan saat parkir, kita harus menunggu beberapa waktu agar AC-nya dingin," kata Rowan. "Kita tidak tanggung-tanggung menyematkan fitur..kita punya remote Start dan AC di suhu 25 derajat celcius serta B20 yang sesuai dengan bahan bakar solar di Indonesia."Antara News mencoba fitur remote start dan AC sejauh 5 meter dari Trailblazer dan ketika masuk ke dalam mobil, AC sudah bekerja guna memberikan suasana yang cukup sejuk untuk langsung berkendari dari lokasi parkir.All New Trailblazer menggunakan mesin 2.5L Duramax diesel dengan Variable Geometry Turbicharger (VGT) yang diciptakan untuk performa yang lebih bagus namun tetap hemat bahan bakar. Mesin tersebut menghasilkan tenaga sebesar 132kW (180 Ps) dengan torsi 440 Nm yang diklaim terbesar di kelasnya.Saat dipacu di kawasan perbukitan Sentul, torsi besar terasa keluar dari All New Trailblazer sehingga mobil tujuh penumpang itu tanpa kendala melibas jalanan kendati di medan yang menanjak sekira 30 derajat.Kendati memiliki torsi yang besar, namun kebisingan tidak terlalu terasa di dalam kabin berkat teknologi torque converter CPA (centrifugal pendulum absorber) yang bertugas mengurangi getaran dan kebisingan di dalam mobil.Suspensinya juga cukup stabil saat melibas jalanan tanah yang bergelombang di turunan bukit dengan kecepatan di atas 40km/jam. Kendati demikian, body roll (limbung) cukup terasa saat kendaraan ini berbelok tajam atau melintasi jalanan zigzag.Electric Power Steering (EPS) membuat pengemudi lebih mudah melintasi jalanan bergelombang dengan kecepatan rendah atau parkir karena setir menjadi ringan. Saat kendaraan melaju kencang, EPS mengubah bobot putaran setir menjadi lebih keras untuk menjaga kestabilan.Sejumlah fitur seperti sidedansemakin menambah kenyamanan dan keamanan berkendara karena memberikan peringatan saat muncul kendaraan lain di zona tak terlihat, saat tidak sengaja berpindah jalur, serta jika terlalu dekat dengan mobil di depan.Setelah mencoba seluruh fitur di kawasan perbukitan Sentul, rombongan pewarta kemudian mencoba All New Trailblazer berkeliling lintasan Sirkuit Sentul guna merasakan kestabilan berkendara di jalanan aspal.Layaknya sebuah SUV yang menonjolkan ketangguhan, All New Trailblazer juga menawarkan model yang kuat yang terlihat dari garis-garis tegas yang mengalir dari depan ke belakang. Logo Chevrolet di bagian depan memisahkan dua grille di bawah kap mesin dengan kedua sudut yang berpusat di lampu utama.Bumper depan berukuran besar juga semakin menambah kesan kokoh ditambah fog lamp dan daytime running light (DRL) yang menambah kesan mewah sekaligus menambah keamanan.Di bagian dalam, All New Trailblazer menawarkan dashboard dengan desain baru yang lebih modern dilengkapi sejumlah pengaturan fitur dan hiburan di bagian tengah. Tuas perseling dibalut warna hitam mengkilap yang memberikan kesan mewah namun praktis.Mobil ini menggunakan theatre style seating di tiga baris bangku penumpang agar memberikan penglihatan yang lapang ke arah depan saat menikmati perjalanan. Selain posisi duduk yang bisa diatur, kursi pengemudi hingga ke bangku penumpang juga cukup lapang.All New Trailblazer baru akan diperkenalkan kepada masyarakat secara resmi pada Kamis besok untuk diketahui harga dan target pasarnya.

