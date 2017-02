Mobil listrik Opel Ampera-e tempuh 520 km sekali cas

ilustrasi mobil listrik (pixabay/CC0 Public Domain)

Jakarta (ANTARA News) - Mobil listrik Opel Ampera-e mampu menempuh jarak hingga 520 kilometer guna menjawab kecemasan sebagian besar pembeli terhadap kemampuan mobil elektrik.Mobil ini mengandalkan baterai lithium-ion berkapasitas 60 kWh yang mampu menghasilkan tenaga untuk 150 kilometer setelah diisi ulang selama setengah jam yang bersumber dari stasiun pengisian cepat 50 kW DC.Laman Inautonews menyebutkan, baterai itu juga diklaim tidak mudah rusak mengingat paket pembelian yang telah mencakup garansi delapan tahun atau 160.000 kilometer.Ampera-e mampu menghasilkan 204 tenaga kuda (150 kilowatts) dan torsi instan 360 Newton-meters yang mampu membuatnya menempuh 100 km per jam dalam 7,3 detik dan 50 km per jam dalam 3,2 detik.Opel menyematkan pembatas kecepatan sehingga hanya bisa dikendarai maksimal 150 kilometer per jam.Pasar Eropa menjadi tujuan utama penjualan mobil ini yang mencakup Norwegia pada musim semi, dan disusul Jerman, Belanda, Prancis, Swiss dan beberapa negara lainnya.

Editor: Ruslan Burhani