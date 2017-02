Yamaha luncurkan tiga varian baru New Fino Blue Core

Yamaha New Fino Grande Royal Blue. (ANTARA News/HO)

Jakarta (ANTARA News) - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) menghadirkan tiga varian terbaru skuter matik New Fino 125 Blue Core antara lain Fino Premium, Fino Sporty dan Fino Grande sebagai tipe tertinggi.Sebagai varian terbaru, Fino Grande dilengkapi fitur LED Headlight dan Stop & Start System (SSS) dan Advance Key System (AKS) serta jok berdesain double stylish yang menambah mempercantik tampilan sekaligus menambah kenyamanan berkendara.Kehadiran Fino Grande AKS SSS juga membuktikan bahwa skutik Yamaha Blue Core konsisten menggunakan teknologi yang pernah disematkan pada Mio M3 AKS SSS dan All New Soul GT AKS SSS.Dalam keterangan tertulis Yamaha yang diterima Sabtu, Fino Grande dijual dengan harga Rp18,2jutaJakarta dan cuma tersedia dalam satu warna yaitu royal blue (biru).Dua varian lainnya yang juga diluncurkan bersamaan dengan Fino Grande yaitu, Fino Premium dan Fino Sporty dijual dengan harga Rp 16,9juta on the road DKI Jakarta.Keduanya hadir dengan warna dan stripping baru yang membuat tampilannya semakin istimewa. Fino Premium hadir dengan pilihan warna baru White Latte dan Red Velvet. Sedangkan tampilan Fino Sporty disegarkan dengan tiga warna baru Sprint Red, Jump White dan Pump Grey.Selain itu, New Fino 125 juga diklaim semakin irit karena dilengkapi teknologi Blue Core yang membuat konsumsi bahan bakar semakin efisien. Selain itu ECO Indicator membantu pengendara untuk berkendara dengan ekonomis.

Editor: Ruslan Burhani