Iannone dan Alex Rins saksikan peluncuran Suzuki GSX-R150 & GSX-S150

Pebalap MotoGP dari tim Suzuki Ecstar, Andrea Iannone dan Alex Rins, (dua tengah) bersama aktor Hamish Daud dan Putri Indonesia 2015 Anindya Putri (dua kiri) serta Den Dimas dari MotoVlogger (kanan), memperkenalkan Suzuki GSX-R150 dan GSX-S150 di Jakarta, Sabtu (18/2/17). (ANTARA News/Alviansyah Pasaribu)

Jakarta (ANTARA News) - Pebalap MotoGP tim Suzuki Ecstar, Andrea Iannone dan Alex Rins, turut menyaksikan peluncuran dua motor sport terbaru dari PT Suzuki Indomobil Sales, yaitu Suzuki GSX-R150 dan GSX-S150.Suzuki meluncurkan dua motor tipe sport tersebut guna merespon keinginan pasar serta bersaing di segmen motor sport 150cc. Suzuki berharap dua produk motor terbarunya bisa diterima pasar dalam dan luar negeri."Suzuki GSX-R150 dan GSX-S150 siap menyambut publik Indonesia untuk memenuhi hasrat berkendara dengan motor berperforma tinggi dan berpenampilan stylish untuk memenuhi gaya hidup sehari-hari," kata Seiji Itayama, Managing Director PT SIS 2Wheel di Jakarta, Sabtu."Kami juga memperkenalkan tiga brand ambassador yang menjadi representatif pengguna GSX-R150 & GSX-S150. Selain itu momen ini sangat istimewa berkat kedatangan Andrea Ianonne dan Alex Rins, pebalap Team Suzuki Ecstar MotoGP 2017," lanjut dia.Adapun Iannone dan Alex Rins sama-sama menyukai Suzuki GSX-R150 dan GSX-S150 karena memiliki tampilan yang bagus dan mampu mengeluarkan tenaga yang besar."Kendaraan ini sangat bagus, mengirimkan hasrat MotoGP saya... ini motor yang bagus untuk saya dengan power yang luar biasa namun tetap cantik dilihat," kata Andrea Iannone."Ya tentu, saya sudah punya satu yang besar 1.000cc, yang besar. Ini terlihat sangat bagus, kami mencoba satu yang besar di Australia. Memiliki banyak tenaga dan sangat cepat. Ini sangat bagus," kata Alex Rins.Suzuki GSX-R150 dan GSX-S150 diperkenalkan pertama kali di dunia pada November 2016 dan telah melewati tahap produksi di pabrik Suzuki di Indonesia.(Baca: Suzuki GSX-R150 dijajal di Sentul Motor tersebut menggunakan mesin overbore, DOHC (Double Over Head Camshaft) berkapasitas 150cc yang sudah dilengkapi teknologi fuel injection canggih untuk pembakaran maksimal. GSX-R150 dan GSX-S150 menghasilkan tenaga sebesar 14,1 kw/10.500 rpm dan torsi sebesar 14 nm/9.000 rpm yang tersalurkan melalui transmisi 6 percepatan.Batas maksimum putaran mesin pun masih dapat dipacu hingga batas 13.000 RPM sehingga menjadikan performa GSX-R150 dan GSX-S150 tertinggi dan terbesar di kelasnya. Selain itu, guna menjaga konsistensi performa mesin yang optimal, penggunaan liquid cooled/radiator berukuran besar juga disematkan pada dua motor ini.Suzuki GSX-R150 dilengkapi fitur canggih Key-less Ignition System yang pertama di kelasnya untuk menunjang kemudahan dan keamanan, Key Shutter lock (pada GSX-S150) model terbaru yang aman dan mudah dioperasikan, Easy Start System untuk kemudahan menyalakan mesin, LED Headlight dan LCD speedometer yang lengkap guna mendukung tampilan pengendara sehari-hari.(Baca juga: Keyless Ignition, fitur keamanan unggulan Suzuki GSX-R 150 Suzuki GSX-R150 hadir dalam lima pilihan warna yaitu Metalic Triton Blue, Titan Black, Solid Black/Gloss, Brilliant White dan Stronger Red. Sedangkan GSX-S15 hadir dalam 4 pilihan warna yaitu Metalic Triton Blue, Metalic Ice Silver, Solid Black/Gloss dan Stronger Red/Titan Black.Selama periode perkenalan, Suzuki GSX-R150 dijual dengan harga awal Rp 27.900.000 (on the road DKI Jakarta) dan Suzuki GSX-S150 Rp 23.900.000 (on the road DKI Jakarta).Namun, setelah periode perkenalan berakhir, Suzuki GSX-R150 akan kembali ke harga normal yaitu Rp 29.900.000 dan Suzuki GSX-S150 Rp 25.400.000. Harga tersebut berlaku untuk seluruh pilihan warna yang tersedia.Selain Iannone dan Alex Rins, Suzuki juga menggandeng tiga publik figur Indonesia yaitu Hamish Daud (aktor dan model), Anindya Putri (Putri Indonesia 2015) dan Den Dimas (MotoVlogger).Video:

Editor: B Kunto Wibisono