Ini tiga jurus andalan ACC songsong usia 35 tahun

Jajaran pimpinan Astra Credit Companies (ki-ka) Chief Executive Jodjana Jody, Deputy Chief Sales Operation Ezar Kumendong dan Retail Sales Division Head Devy Santoso dalam temu media di Jakarta, Jumat (17/2/2017). (ANTARA News/Gilang Galiartha)

Jakarta (ANTARA News) - Perusahaan pembiayaan, Astra Credit Companies, menyiapkan tiga jurus andalan mereka menyongsong usia 35 tahun pada 2017, yang ketiganya berorientasi kepada pelanggan yakni peluncuran VIP ACCess, program undian berhadiah "3xtra 5urprise, 60 Get It" serta menggelar Loyalty Customer Gathering berupa bazaar kendaraan produk Astra.Menurut Chief Executive ACC Jodjana Jody mengatakan selain menyambut 35 tahun usia ACC, tiga jurus tersebut dihadirkan bersamaan dengan ulang tahun Astra, perusahaan induk ACC, yang memasuki usia 60 tahun."Kami mau memberikan sesuatu untuk memperingati 35 tahun ACC dan 60 tahun Astra. Semoga ini bisa meningkatkan gairah orang untuk belanja, karena tiga tahun terakhir relatif flat di otomotif, semoga ini bisa membantu," kata Jody dalam temu media di Jakarta, Jumat.Program pertama yang dihadirkan ACC adalah VIP ACCess, prduk yang menawarkan bunga kompetitif di tingkat 3,60 persen untuk tenor satu tahun, 4,60 persen (dua dan tiga tahun), 5,60 persen (empat tahun) dan 6,0 persen (lima tahun) disertai proses yang cepat, mudah dan fleksibel.ACC menegaskan untuk VIP ACCess tidak memiliki syarat khusus bagi pelanggan yang ingin memanfaatkan paket tersebut."Jadi VIP ACCess itu bentuknya dalam paket pembiayaan yang sekarang tersedia di diler-diler rekanan kami dan tidak ada syarat khusus untuk mengajukannya. Pelanggan hanya perlu meminta paket VIP ACCess, tak ada syarat khusus," kata Kepala Divisi Penjualan Ritel ACC, Devy Santoso.Yang kedua, program undian bagi pelanggan dengan yang aplikasi pembiayaannya disetujui pada periode Februari-Juli 2017, dengan hadiah utama satu unit Toyota Alphard, satu unit Toyota Calya, satu unit Daihatsu Sigra, lima paket liburan bersama pasangan di Shanghai Disney Resort, 35 buah logam mulia 60 gram, 60 unit televisi Samsung Smart TV dan 60 unit sepeda motor Honda BeAT.Sementara program ketiga adalah Loyalty Customer Gathering dibarengi bazaar kendaraan yang akan dilangsungkan sebanyak 35 kali sepanjang 2017 di sembilan kota yakni, Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Balikpapan, Medan dan Palembang."Bazaar ACC ini akan berlangsung sepanjang tahun dan bisa sekira 3 acara per bulan. Akan kami sesuaikan dengan event besar pameran otomotif IIMS dan GIIAS supaya tidak berbarengan," kata Deputy Chief Sales Officer ACC Ezar Kumendong.

