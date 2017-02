Pameran di Bandung, Mitsubishi harapkan "big jump" di Jawa Barat

- (foto : KTB)

Bandung (ANTARANews) - Kehadiran mobil serbaguna kecil (LMPV) konsep Mitsubishi atau XM Concept pada pameran di Trans Studio Mall (TSM) Bandung pada 15-19 Februari 2017 diharapkan mampu mendongkrak penjualan kendaraan penumpang Mitsubishi di Jawa Barat."Saat ini penjualan Mitsubishi sekitar 25 persen dari total pasar (mobil penumpang) di Jawa Barat," kata Head of MMC (Mitsubishi Motor Corp) Sales & Marketing Regional I PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Budi Dermawan, di Bandung, Jawa Barat, Kamis.Ia mengatakan, kehadiran XM Concept yang merupakan prototipe kendaraan keluarga dengan tujuh penumpang besutan Mitsubishi itu, akan menjadi daya tarik tersendiri dan diyakininya bakal mendongkrak penjualan secara signifikan di provinsi tersebut."XM Concept ini akan jadidi Jawa Barat. Penjualan MMC bisaatau," kata Budi optimistis.Apalagi, lanjut dia, pasar MPV kecil di Jawa Barat, juga cukup besar.Selama ini, ditambahkan Head of MMC Sales & Marketing West Java Section PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Abdul Rauf, rata-rata penjualan Mitsubishi untuk segmen kendaraan penumpang mencapai kisaran 700 - 800 unit per bulan di Jawa Barat."Kontribusi penjualan terbesar memang Mitsubishi Pajero sport, sekitar 150 - 170 per bulan," katanya.Sisanya, Mitsubishi Outlander, Delica, dan Mirage, dengan penjualan sekitar 80-100 unit per bulan.Sedangkan kendaraan komersial ringan, seperti Mitsubishi Colt T120 dan L-300 yang masuk dalam tanggung jawab pihaknya juga, memberi kontribusi hingga 400 unit per bulan."Jawa Barat memberi kontribusi sekitar 15 persen dari penjualan (kendaraan penumpang) Mitsubishi," ujar Abdul Rauf.Baik Budi Dermawan maupun Abdul Rauf optimistis penjualan kendaraan penumpang Mitsubishi akan melompat tinggi tahun 2017 seiring dengan realisasi dan produksi XM Concept menjadi MPV kecil Mitsubishi pada semester II tahun ini.(Baca:Pada pameran tersebut, Mitsubishi juga menggelar Customer Family Loyality Program yang memberi diskon Rp5 juta untuk pembelian Pajero Sport Exceed 4x2 AT, Outlander Sport, atau Mirage, hanya dengan menunjukkan STNK kepemilikan mobil Mitsubishi apapun.

Editor: Ruslan Burhani