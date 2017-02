APM juga ikutan AutoPro Indonesia 2017

Logo pameran aftermarket dan modifikasi, AutoPro Indonesia 2017. (ANTARA News/HO)

Jakarta (ANTARA News) - Ajang pameran sektor komponen aftermarket dan industri modifikasi otomotif, AutoPro Indonesia 2017, rupanya turut menarik agen pemegang merek (APM) untuk ambil bagian dalam gelaran yang bakal berlangsung pada 23-25 Februari 2017 di Hall A-B Jakarta Convention Centre (JCC) itu.Hingga kurang dari sepekan jelang berlangsungnya AutoPro Indonesia 2017, empat merek di bawah tiga APM telah memastikan keikutsertaan mereka di ajang tersebut, yakni Nissan dan Datsun di bawah PT Nissan Motor Indonesia, Kia (PT Kia Mobil Indonesia) dan Hyundai (PT Hyundai Mobil Indonesia).Menurut Presiden Direktur Nine Event selaku penyelenggara AutoPro Indonesia 2017, Lia Indriasari, lewat gelaran tersebut para APM bukan hanya berinteraksi langsung dengan pengunjung, tetapi juga pehobi modifikasi serta industri komponen aftermarket."Di ajang AutoPro Indonesia 2017, para Agen Pemegang Merek dapat berinteraksi langsung dengan industri komponen aftermarket yang memiliki potensi untuk meningkatkan kompetensi produknya. Sebaliknya, bagi industri komponen aftermarket, gelaran ini dapat menjadi etalase produk terkininya yang memiliki potensi untuk dipilih sebagai salah satu komponen produk APM," kata Lia dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa.Sementara bagi industri modifikasi, keikutsertaan APM menjadi potensi besar untuk menawarkan konsep modifikasi terbaik bagi mobil-mobil baru yang tengah dipasarkan, agar produk baru tersebut menarik bagi calon konsumen yang ingin dicapai oleh para APM."Konsep modifikasi yang tepat bagi produk-produk baru, kerap kali menjadi salah satu daya tarik yang kuat bagi calon konsumen sebelum membeli produk mobil yang mereka inginkan," ujar Lia.Yang dibawa para APMDi AutoPro Indonesia, Nissan akan menghadirkan modifikasi apik dari Grand Livina sementara Datsun akan menyajikan Datsun Special Version yang baru diluncurkan bulan Januari lalu.Sementara itu, Kia akan menghadirkan produk-produk unggulan yang sempat dipamerkan dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show 2016 lalu seperti All New Sportage GT, Grand Sedona Ultimate dan All New Rio.Sedangkan Hyundai akan memajang Hyundai Grand i10X city car dengan cross over look, All New i20, New Tucson XG, dan New Tucson dengan versi modifikasi untuk menyesuaikan dengan tema pameran AutoPro Indonesia 2017.AutoPro Indonesia akan menghadirkan lebih dari 50 merek produk aftermarket ternama di Indonesia dan dunia, mulai dari ban, velg,kaca film, sistem audio, lampu, pelapis jok, anti karat, perawatan mobil, dan detailing hingga pelumas.

