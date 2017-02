Mitsubishi Fuso buka diler ke-254 di Kota Makassar

Makassar (ANTARA News) - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor resmi kendaraan Mitsubishi di Indonesia memperkuat penguasaan pasar kendaraan niaga di wilayah Sulawesi Selatan dengan meresmikan diler PT. Sulawesi Berlian Motor, Makassar, Selasa.Setelah berhasil mengawali tahun ini dengan tercapainya penjualan 1 Juta Colt Diesel pada 20 Januari 2017, KTB langsung tancap gas membuka diler-nya yang ke-254 itu.Duljatmono, Marketing Director of KTB, mengatakan bahwa sebagai kota keempat terbesar di Indonesia dan merupakan pintu gerbang perdagangan Indonesia Timur, prospek ekonomi Kota Makassar sangat menjanjikan di masa mendatang."Sulawesi Selatan merupakan pintu gerbang untuk perdagangan Indonesia Timur. Mudah-mudahan dengan berdirinya PT. Sulawesi Berlian Motor menambah kontribusi penjualan di wilayah Indonesia Timur," kata Duljatmono saat acara peresmian pembukaan PT. Sulawesi Berlian Motor.Dengan penambahan diler baru ini, maka Mitsubishi Fuso telah memiliki delapan diler di wilayah Sulawesi Selatan. "Sulawesi Selatan merupakan area potensial untuk pertumbuhan Mitsubishi Fuso. Tahun 2016, di Sulawesi Selatan kami berhasil meraihsebesar 32,6% dan menjadidi kelas," kata Duljatmono."Sementara di kelas, produk Colt Diesel berhasil memimpin pasar Sulawesi Selatan dengan pangsa pasar 31, 8%," tambah pria yang akrab disapa Momon itu.Perluasan jaringan ini dilakukan untuk meningkatkan pangsa pasar Mitsubishi Fuso di Sulawesi Selatan khususnya Makassar. Dengan begitu, konsumen dan calon konsumen akan semakin mudah mendapatkan produk dan layanan purna-jual dari Mitsubishi Fuso."Kami yakin perkembangan ekonomi di Sulawesi Selatan akan bertumbuh pesat tahun mendatang. Kami melihat adanya kebutuhan kendaraan komersil yang pesat atas pertumbuhan ekonomi yang pesat di Sulawesi," kata Komisaris utama PT Sulawesi Berlian Motor Makassar Hengky Tenacious.Dibangun diatas tanah seluas 5.200 meter persegi dengan luas bangunan 3.000 meter persegi, diler tersebut akan memasarkan produk kendaraan niaga ringan dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC) yaitu L300 dan T120 SS, serta produk kendaraan niaga dari Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation (MFTBC) yaitu Colt Diesel, Fuso, dan New Fuso.Dealer dengan fasilitas 3S () yang berlokasi di Jl. Boulevard Parangloe Indah Kav. 08 Makasar – Sulawesi Selatan ini akan beroperasi di kawasan industri kota Makassar yang akan berkembang menjadi sebuah kawasan perdagangan, pergudangan, dan Industri utama di Sulawesi Selatan.Fasilitas yang ditawarkan diler PT. Sulawesi Berlian Motor pun sangat lengkap denganyang dapat memajang lima contoh produk yang dijual sehingga konsumen dapat langsung melakukan observasi secara langsung dipandu oleh sales representative yang menjadikonsumen untuk menemukan solusi tepat bagi usahanya. Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas ruang tunggu yang nyaman, area negosiasi, area tempat bermain anak serta akses Free Wifi yang dapat digunakan oleh pengunjung.Untuk fasilitas bengkel, diler ini memiliki 7besar, 7kecil yang di dukung oleh tenaga mekanik handal yang mampu menangani perbaikan dan perawatan kendaraan hingga 24 unit per harinya, fasilitas cuci mobil gratis, dan layanandi tempat atau Mobile Workshop (MWS).Untuk menjamin ketersediaan suku cadang, diler ini dilengkapi suku cadang yang dapat memenuhi kebutuhan suku cadang di bengkel dan umum. KTB berharap kehadiran PT Sulawesi Berlian Motors dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pangsa pasar Mitsubishi Fuso di Indonesia.

Editor: Ida Nurcahyani