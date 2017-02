Honda CBR500R dan CB500F punya warna baru

Honda CB500F pilihan warna Millenium Red. (ANTARA News/HO)

Jakarta (ANTARA News) - PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan warna anyar pada Honda CBR500R dan CB500F guna menyuguhkan pilihan terbaru bagi calon konsumenHonda di Indonesia.“Penyematan warna baru yang terlihat semakin agresif menghadirkan gaya baru bagi penggemar naked big bike. Karakter model ini semakin kuat dan cocok untuk gaya hidup masyarakat di perkotaan," kata Margono Tanuwijaya Direktur Pemasaran AHM melalui keterangan tertulisnya, Jumat.Ia menambahkan, "Model ini dapat dimiliki dengan harga yang kompetitif di antara jajaran big bike Honda. Kami optimis penyegaran ini semakin sesuai dengan karakter konsumen premium di Tanah Air.”Honda CB500F terlihat lebih maskulin dan agresif dengan dua warna baru yaitu Matte Gun Powder Black (hitam) dan Millenium Red (merah) ditambah corak hitam pada shroud dan kombinasi grafis baru pada stripe sebagai penyegaran.Honda CB500F yang memakai mesin 500cc DOHC, menggunakan lampu LED di bagian depan dan belakang. LED lampu depan kecil dan efisien dipadukan lampu senja yang terletak di sisi atas kiri dan kanan untuk menghasilkan tampilan tajam.Honda CB500F dengan konsumsi BBM mencapai 26,8 km/liter (mode WMTC) menggunakan mesin 8-valve liquid-cooled parallel twin. Proporsi segitiga crankshaft, main shaft dan countershaft sama dengan mesin Honda four-cylinder RR dan didukung struktur yang diadopsi langsung dari CBR600RR dan CBR1000RR.Motor ini menggunakan velg 17 inchi alumunium berbobot ringan berbentuk jari-jari Y yang saling bersilangan. Lebar velg depan 3,5 inchi dengan spesifikasi ban 120/70-ZR17, sementara velg belakang 4,5 inchi dengan spesifikasi ban 160/60-ZR17.CB500F punya fitur pengaturan 5 level redaman suspensi depan dan tingkat pengereman sesuai keinginan pengendara serta penutup tangki bahan bakar Hinged Fuel Cap yang memberikan kesan premium dengan kapasitas tangki hingga 16,7 liter.Honda CB500F tipe ABS dipasarkan On The Road DKI Jakarta Rp 139.250.000 dan bisa didapatkan melalui 10 jaringan Big Wing Honda.Bersamaan dengan warna baru CB500F, AHM juga menghadirkan CBR500R dengan warna Matte Gun Powder Black (hitam) dan Millenium Red (merah) yang berkarakter sporti dengan garis desain agresif yang mengalir dari sisi depan ke belakang dengan dukungan mesin 500cc DOHC.Motor sport ini memiliki fitur dasbor lengkap antara lain speedometer digital, takometer digital, odometer, dual trip meter, jam, penunjuk isi bahan bakar digital dan konsumsi bahan bakar. Ada juga HISS (Honda Intelligent Security System) yang terintegrasi dengan kunci kontak dan tersedia bagasi kecil di bawah tempat duduk belakang untuk penyimpanan.CBR500R menggunakan PGM-FI fuel injection menghasilkan tenaga puncak 39kW pada 8.500 rpm di torsi 46,8Nm pada 7.000 rpm.Dibekali suspensi depan teleskopik berukuran 41mm dan panjang langkah 108mm, CBR500R memberikan pengendalian sempurna karena suspensinya bisa diatur tingkat redamannya. Di bagian belakang terpasang suspensi Pro-Link dengan pengaturan hingga sembilan tingkatan yang bekerja melalui box-section swing-arm besi yang kuat.Honda CBR500R dipasarkan dengan harga On The Road DKI Jakarta Rp 144.250.000 dengan 2 pilihan warna yaitu Matte Gun Powder Black dan Millenium Red serta telah dilengkapi dengan teknologi ABS untuk kenyamanan dan keamanan optimal.

Editor: Fitri Supratiwi