Nissan tawarkan paket "tengah malam" untuk enam mobil

Logo Nissan (REUTERS/Toru Hanai)

Jakarta (ANTARA News) - Nissan menghadirkan paket Midnight Edition untuk sejumlah mobil yang dipasarkan di Amerika Serikat, yaitu Altima, Murano, Pathfinder, Rogue dan Sentra.





Menurut laman Motor1, Kamis, paket ini dihadirkan setelah pertama kali ditawarkan untuk Nissan Maxima tahun lalu yang diklaim mendapat sambutan positif.





Paket Midnight Edition ini menghadirkan nuansa gelap dan hitam, antara lain pada elemen-elemen eksterior, pelek, dan bagian dasar ruang kabin.





Untuk harga, para pelanggan harus mengeluarkan uang 990 dolar AS untuk paket Altima dan Rogue, 1.195 dolar AS untuk Maxima, Murano dan Pathfinder, serta 490 dolar AS untuk Sentra.





Semua mobil tersebut kini telah tersedia di pasar Amerika Serikat setelah tampil di ajang Chicago Auto Show pekan ini, kecuali Rogue Midnigh Edition yang akan tersedia pada Maret.

Editor: Monalisa