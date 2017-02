Sasar pasar ritel, Dunlop Enasave EC300+ klaim irit Rp1,6 juta

Tumpukan ban Dunlop Enasave EC300 dalam rangkaian unjuk kualitas di Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/2/2017). (ANTARA News/Gilang Galiartha)

Bogor (ANTARA News) - Produsen ban Dunlop, PT Sumi Rubber Indonesia (SRI), menyasar peningkatan kontribusi penjualan dari pasar ritel terhadap produk ban ramah lingkungan mereka, Enasave EC300+, yang selama ini didominasi untuk pasar perlengkapan bawaan pabrik alias OEM.





"Pasar replacement masih sedikit, karena ini baru dikeluarkan dua tahun lalu dan memang fokusnya waktu itu masih di OEM," kata GM Perencanaan Penjualan dan Administrasi SRI, Hendra Himawan, di sela-sela unjuk kualitas Dunlop Enasave EC300+ di Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu.





"Sementara perputaran penggantian mobil-mobil baru itu normalnya dua tahun, berbeda dengan di negara lain. Di Indonesia rata-rata dua tahun dan langsung ganti empat-empatnya," ujar Hendra menambahkan.





Guna meningkatkan kontribusi pasar ritel tersebut, Dunlop telah menyiapkan enam ukuran baru dari varian Enasave EC300+, menambah enam varian yang selama ini telah mengisi pasar OEM sejumlah pabrikan di Indonesia.





Keenam ukuran tersebut adalah 195/65 R15 91H yang bisa digunakan untuk Suzuki APV, Daihatsu Luxio dan Nissan Serena, 2015/65 R15 94H (Toyota Kijang Innova, Isuzu Panther), 185/55 R15 82H (Honda Jazz, Toyota Vios, Ford Fiesta, Mazda2), 185/55 R16 83H (Honda Jazz, Honda City, Suzuki Swift), 195/55 R16 87V (Toyota Corolla Altis, Nissan Livina) dan 195/50 R16 84V (Toyota Yaris, Daihatsu Sirion).





Enam ukuran baru tersebut, rencananya akan diluncurkan secara resmi pada Maret 2017, sementara sejumlah distributor telah menerima stok pasokan ban-ban Enasave EC300+ sejak bulan ini.





Sebelumnya Enasave EC300+ tersedia enam ukuran yang dipasarkan sebagai OEM sejumlah pabrikan, yakni 185/70 R14 88S yang terpasang sebagai OEM Daihatsu Great New Xenia dan Toyota Grand New Avanza, 185/65 R15 88S (Toyota Grand New Veloz), 185/65 R15 88H (Honda New Mobilio), 185/60 R15 84H (Toyota Sienta), 195/60 R16 89H (Honda BR-V) dan 205/65 R16 95H (Toyota All New Kijang Innova).





"Ya kami harapkan dengan enam ukuran baru ini bisa semakin meningkatkan kontribusi pasar ritel, saat ini masih 10 persen mungkin, tapi pasti bertambah," kata Hendra.







Irit Rp1,6 juta per tiga tahun





Selain mengandalkan sejumlah aspek keunggulan seperti kenyamanan dalam berkendara, Enasave EC300+ juga diklaim memiliki daya tahan tinggi terhadap tingkat keausan, berkat optimalisasi kontak telapak dan tekanan kontak, sehingga usia pakai bertambah sebanyak 10 persen dibanding model sebelumnya.





Menurut Manager Training SRI, Bambang Hermanuhadi, hal itu menjadi salah satu keunggulan andalan bagi Enasave EC300+ dibandingkan produk-produk sejenis dari para pesaing.









Bahkan, Bambang berani mengklaim bahwa penggunaan Dunlop Enasave EC300+ dapat mengirit pengeluaran konsumen sebesar Rp1,6 juta per tiga tahun akibat bertambah panjangnya usia pakai ban tersebut, meski ia tak berkenan mengungkapkan harga jual ban itu.





"Harganya variatif tergantung ukuran, tapi harga kami sangat reasonable. Bahkan kalau dibandingkan penggunaan Enasave EC300+ bakal bisa menghemat Rp1,6 juta dalam tiga tahun," kata Bambang.





Hal itu pula yang mendorong adanya kemungkinan perubaha target penjualan bagi Dunlop Enasave EC300+ di Indonesia tahun 2017, yang semula dipatok di kisaran 142.000 menjadi 200.000 karena positifnya sambutan jaringan rekanan penjualan resmi Dunlop, yang saat ini terdiri dari 31 distributor dan 151 Dunlop Shop di seluruh Indonesia, terhadap ban tersebut.