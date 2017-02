Mitsubishi tawarkan diskon mobil Rp5 juta, ini syaratnya

PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) menghadirkan Customer Family Loyalty Program di Mall Kelapa Gading III, Jakarta Utara pada 8 hingga 12 Februari 2017. (ANTARA News/Try Essra)

Jakarta (ANTARA News) - Distributor resmi Mitsubishi Motors di Indonesia, PT Krama Yudah Tiga Berlian Motors (KTB), menawarkan diskon harga mobil Rp5 juta dalam program penjualan Customer Family Loyalty Program.





Head of MMC Sales and Marketing Group PT KTB Imam Choeru Cahya menjelaskan konsumen yang memiliki kendaraan Mitsubishi berhak mendapat penawaran ini untuk pembelian Pajero Sport Exceed 4X2 AT, Outlander Sport atau Mirage.





"Caranya adalah dengan menunjukkan STNK Mitsubishi kendaraan apapun, KTP/SIM A dan Kartu Keluarga saat pembelian," katanya dalam Mitsubishi Motors Special Exhibition di Mall Kelapa Gading III yang berlangsung 8 hingga 12 Februari.





Imam menjelaskan program penjualan ini berlaku di seluruh Indonesia tertanggal validasi faktur Februari 2017.





Selain itu, selama bulan ini, KTB juga menghadirkan beberapa penjualan menarik untuk pembelian Pajero Sport, Outlander Sport, Mirage, Delica, Triton dan L300 serta T120SS.





Penawaran itu antara lain pembiayaan uang muka rendah atau bunga ringan, gratis paket aksesori, gratis biaya jasa, gratis biaya suku cadang serta penawaran menarik lainnya yang berbeda-beda untuk setiap tipe mobil.

Editor: Ade Marboen