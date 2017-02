Perubahan dan fitur baru Ertiga Diesel (video)

Suzuki New Ertiga Diesel Hybrid usai diuji coba wartawan di kawasan Bogor, Jawa Barat, Selasa (7/2/17). (ANTARA News/Alviansyah Pasaribu)

Bogor (ANTARA News) - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) meluncurkan New Ertiga Diesel Hybrid dengan sejumlah perubahan dibandingkan varian Ertiga berbahan bakar bensin yang sudah meluncur sejak 2012.Harold Donnel selaku Head of Brand Development & Marketing Research 4Wheel PT SIS menjelaskan hal utama yang ditawarkan New Ertiga Diesel adalah sistem hybrid guna menambah tingkat efisiensi penggunaan bahan bakar."Mobil bermesin hybrid adalah kendaraan yang menggunakan dua sumber tenaga, pembakaran internal dan motor listrik. Diesel kami menggunakan mesin hybrid yang didukung aki 70 Ah," kata Harold Donnel kepada wartawan di Jakarta, Selasa.Harold menjelaskan berkat sistem hybrid, maka saat berkendara normal mesin bekerja sambil mengisi baterai dibantu teknologi Integrated Starter Generator (ISG) untuk dua fungsi, pertama generator penyimpan energi ke aki saat deselerasi dan sebagai motor yang memberikan daya tambahan saat akselerasi.Selain teknologi hybrid, Harold Donnel juga menjabarkan sejumlah fitur yang terangkum dalam konsep AMAN yaitu Aman, Mewah, Irit dan Nyaman.Aman karena dilengkapi sensor parkir empat titik,pada kaca belakang untuk menghilangkan kabut, dan lampu utama dengan fitur leveling. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi ABS-EBD dan Dual SRS Airbag.Kedua, lanjut Harold, desain eksterior dan interior Ertiga Diesel terlihat mewah. Ketiga, Ertiga Diesel semakin irit karena menggunakan mesin diesel plus teknologi hibrid."Kami mengamini bahwa kendaraan ini semakin irit dengan 1 liter bahan bakar untuk jarak 22,6km berdasarkan uji Balai Teknologi Termodinamika, Motor, dan Propulsi (BT2MP) pada Januari 2017," jelas dia.Keempat adalah nyaman berkat ditambahkannya fitur Air Conditioning Heater, Day Night Mirror, dan Gear Shift Indicator.(Baca:Suzuki Ertiga pertama kali diluncurkan pada April 2012 dengan transmisi manual. Pada 2013 Suzuki meluncurkan Ertiga Elegant dengan transmisi manual dan otomatis.Pada 2015 Suzuki memperkenalkan Ertiga Sporty dilanjutkan New Ertiga pada 2015, Ertiga Dreza pada 2016 dan Ertiga Diesel Hybrid pada 2017.

