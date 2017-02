Honda dan Hitachi akan kembangkan mobil listrik

Jakarta (ANTARA News) - Honda Motor Co Ltd dan unit otomotif Hitachi Ltd mengatakan akan membentuk usaha patungan untuk mengembangkan, memproduksi, dan menjual motor untuk mobil listrik.





Kerja sama ini akan memiliki fungsi penjualan dan manufaktur di Amerika Serikat, China dan Jepang, demikian menurut kedua perusahaan dalam sebuah pernyataan.





51 persen dari usaha patungan itu akan dimiliki oleh Hitachi Automotive System dan 49 persen oleh Honda.





Kemitraan ini akan dibentuk pada Juli mendatang, demikian seperti dilansir dari Reuters.









Selain Honda dan Hitcahi, tahun lalu Volkswagen dan perusahaan Tiongkok Anhui Jianghuai Automobile juga mengumumkan kerja sama menciptakan mobil listrik bersama.





Kedua perusahaan telah menandatangani nota kesepahaman di kantor pusat Volkswagen di Wolfsburg guna menjajaki kemungkinan membentuk perusahaan patungan yang berfokus pada penelitian dan pengembangan, produksi dan penjualan "kendaraan energi baru."









