Penjualan mobil di Inggris meningkat jelang Brexit

Mobil Ford Fiesta (REUTERS/Chaiwat Subprasom)

London (ANTARA News) – Penjualan mobil baru di Inggris mengalami kenaikan pada Januari ke rekor tertinggi dalam 12 tahun meski ada kekhawatiran mengenai dampak Brexit atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa, menurut data yang dirilis pada Senin (06/02) waktu setempat.Penjualan naik 2,9 persen bulan lalu menjadi hampir 174.564 kendaraan dibandingkan periode yang sama setahun sebelumnya, menurut laporan Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).Jumlah tersebut merupakan angka tertinggi sejak Januari 2005, setelah penjualan merosot 1,1 persen pada Desember 2016."Kenaikan penjualan mobil baru pada Januari direspons sangat positif, tetapi 2017 diperkirakan akan jauh lebih sulit bagi penjualan mobil,” menurut pernyataan ekonom IHS Markit Howard Archer, seperti dilansir AFP.Banyak pengamat dan para pakar khawatir perekonomian pada tahun ini akan mengalami perlambatan di tengah rencana pemerintah Inggris untuk keluar dari Uni Eropa menjelang akhir Maret."Januari normalnya bukan puncak penjualan mobil dan ini mungkin saja terjadi orang-orang membeli mobil sekarang sebagai antisipasi kenaikan harga kendaraan," kata Archer.Mobil terlaris Inggris pada bulan Janurai antara lain Ford Fiesta, diikuti oleh Volkswagen Golf, lalu Ford Focus, dan Mercedes-Benz C Class di tempat keempat.(Baca juga: Indeks wall street berakhir turun tipis setelah pidato "Brexit"

Editor: Ida Nurcahyani