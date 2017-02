Suzuki Ertiga Diesel resmi mengaspal, harga Rp 219 juta

Suzuki Ertiga Diesel Hybrid diluncurkan di Jakarta, Selasa (7/2/17). (ANTARA News/Alviansyah)

Jakarta (ANTARA News) - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) secara resmi meluncurkan generasi terbaru mobil dari segmen low MPV (multi purpose vehicle), New Ertiga Diesel Hybrid, dengan harga jual on the road Rp 219.500.000.New Ertiga Diesel merupakan wujud komitmen Suzuki Indonesia untuk bersaing di segmen low MPV sekaligus menyikapi persaingan teknologi mesin dan melengkapi jajaran kendaraan yang telah diluncurkan Suzuki."Peluncuran New Ertiga Diesel Hybrid merupakan upaya kami untuk memberikan inovasi kepada masyarakat di Indonesia. Teknologi Hybrid yang disematkan pada Suzuki New Ertiga Diesel Hybrid merupakan yang pertama di kelasnya," kata Setiawan Surya selaku Deputy Managing Director 4W PT SIS di Jakarta, Selasa.New Ertiga Diesel menggunakan mesin D13A berkapasitas 1.300 cc DOHC dengan teknologi Diesel Direct Injection System (DDiS) yang menghasilkan tenaga hingga 89 ps pada 4.000 rpm dan torsi 200 Nm pada 1.750 rpm.Ertiga Diesel menerapkan sistem hybrid dengan penerapan Integrated Starter Generator (ISG) dengan dua fungsi, menyimpan energi ke baterai dan memberikan daya tambahan ke mesin.Manfaat dari sistem adalah membuat getaran mesin lebih halus saat restart dan konsumsi bahan bakar kian irit jika dibandingkan dengan mesin konvensional.Ertiga Diesel yang menjadi kompetitir Chevrolet Spin Diesel tersedia dalam transmisi manual dan tiga warna pilihan yaitu putih, abu-abu dan silver.Suzuki Indonesia bersama pengamat dan pewarta otomotif akan bersiap menuju Bogor, Jawa Barat, untuk menguji efisiensi bahan bakar Ertiga Diesel.

