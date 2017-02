Awali 2017, Honda jual 16 ribu mobil

Dua mobil New Honda Mobilio dikendarai melintasi tikungan jalan saat acara "Media Test Drive" menuju kawasan wisata Pantai Pandawa, Bali, Rabu (1/2/2017). Dalam acara tersebut sejumlah awak media mencoba berbagi fitur terbaru dan lebih lengkap dari New Honda Mobilio yang diluncurkan pada Januari 2017 lalu. (ANTARA FOTO/Zarqoni Maksum)

Jakarta (ANTARA News) - PT Honda Prospect Motor (HPM) membukukan penjualan 16.896 unit sepanjang Januari 2017 atau naik 21 persen dibandingkan bulan sebelumnya sejumlah 13.926 unit.Salah satu yang menonjol adalah New Honda Mobilio yang penjualannya naik setelah dihadirkan penyegaran model di bulan Januari 2017. Mobil ini terjual 3.365 unit atau meningkat 67 persen dari bulan sebelumnya 2.016 unit."Honda mengawali penjualan di awal tahun dengan cukup baik, khususnya untuk produk yang baru saja diperkenalkan yaitu New Honda Mobilio," kata , Marketing & After Sales Service Director HPM Jonfis Fandy melalui keterangan tertulis, Senin.(Baca:Selain itu, penjualan Honda di bulan Januari 2017 didukung oleh HR-V 1.5L yang membukukan penjualan sebesar 4.285 unit, naik 40 persen dari bulan sebelumnya 3.070 unit.Varian lain Honda HR-V 1.8L membukukan penjualan sebesar 717 unit. Selain itu New Honda Brio Satya telah membukukan penjualan sejumlah 2.632 unit. Tipe lain, New Honda Brio RS membukukan penjualan 705 unit.Masih di bulan yang sama, dari segmen LSUV, Honda BR-V menorehkan penjualan 2.528 unit. All New Honda Jazz terjual 1.884 unit, meningkat 143 persen dari bulan sebelumnya 773 unit.Sementara itu Honda CR-V laku sejumlah 543 unit, meningkat 106 persen dari bulan sebelumnya 263 unit. Selanjutnya All New Honda Civic mengawali bulan pertama tahun ini dengan terjual 237 unit, meningkat 32 persen dari bulan sebelumnya 180 unit.

