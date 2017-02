Honda New Mobilio tipe E paling laris

Dua mobil New Honda Mobilio dikendarai melintasi tikungan jalan saat acara "Media Test Drive" menuju kawasan wisata Pantai Pandawa, Bali, Rabu (1/2/2017). Dalam acara tersebut sejumlah awak media mencoba berbagi fitur terbaru dan lebih lengkap dari New Honda Mobilio yang diluncurkan pada Januari 2017 lalu. (ANTARA FOTO/Zarqoni Maksum)

Kuta (ANTARANews) - Sejak diperkenalkan pada pertengahan Januari 2017, Honda New Mobilio paling banyak dibeli konsumen dibandingkan tipe lainnya seperti RS dan S."Sekitar 75 persen konsumen (Honda Mobilio) membeli tipe E," kata Direktur Pemasaran dan Purnajual PT Honda Prospect Motor (HPM) Jonfis Fandy di Kuta, Bali, Jumat.Sedangkan sisanya, lanjut dia, didominasi oleh New Mobilio tipe RS yaitu sekitar 20-25 persen."Hanya awal-awal saja banyak yang beli tipe RS, terutama para loyalis Honda," kata Jonfis.Honda New Mobilio Tipe E merupakan merupakan varian menengah yang ditawarkan dengan harga Rp210 juta untuk transmisi manual (M/T) dan Rp221 juta untuk transmisi matik (CVT) on the road Jakarta. Untuk tipe S dibanderol dengan harga Rp189,5 juta. Sedangkan Tipe RS ditawarkan dengan harga Rp233 juta (M/T) dan Rp243,5 juta per unit (CVT).Ia mengatakan hingga awal minggu ini, Honda New Mobilio yang mengalami penyegaran besar pada eksterior dan interior, telah dipesan sebanyak 8.000 unit. "Yang sudah dikirim konsumen mencapai 4.000 - 5.000 unit," kata ujar Jonfis di sela-sela uji kemudi Honda Mobilio di Bali pada 1-3 Pebruari 2017.HPM menargetkan penjualan New Mobilio sampai akhir tahun menembus angka 47.500 unit. Jumlah tersebut naik sekitar 20 persen dibandingkan penjualan tahun 2016 yang mencapai 39.482 unit. (Baca:"Pasar (Honda Mobilio) di Bali tidak besar hanya sekitar 3 persen, namun Jawa dan Bali mencapai 80 persen," kata Jonfis.Ia menambahkan potensi pasar mobilio masih sangat besar, karena pihaknya belum menggarap secara maksimal pasar di segmen pemerintahan, perusahaan (fleet), dan taksi online."Dulu kami tidak bisa masuk ke segmen pembelian pemerintah karena belum memiliki persyaratan atau spek tertentu, tapi kini beberapa persyaratan itu sudah bisa dipenuhi," katanya.Honda New Mobiliopadadepan dan kap mesin yang dilengkapi dengan LEDpada lampu depan, sehingga wajahnya berubah dari edisi sebelumnya. Kendaraan anyar ini terlihat lebih, gagah, dan kuat.Sedangkan pada interior, ada peningkatan kualitas seperti jok baris kedua lebih tebal, adadan, danbaru yang menambah kenyamanan dalam kabin.