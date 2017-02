Honda hadirkan dua motor adventure, ini harganya

Pebalap Repsol Honda Marc Marquez dan Dani Pedrosa saat peluncuran Honda CRF1000L Africa Twin dan CRF25RALLY (ANTARA News/Try Reza Essra)

Jakarta (ANTARA News) - PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan dua sepeda motor model sport petualang CRF1000L Africa Twin dan CRF25RALLY yang memiliki DNA Rally Dakar.





"Motor ini terbukti tangguh untuk medan off-road dan performa adventure touring dan nyaman dikendarai saat di jalan tanah, berliku, touring jarak jauh dan lincah di perkotaan," kata President Director AHM Toshiyuki Inuma saat peluncuran di Jakarta, Jumat.





CRF1000L Africa Twin hadir di Indonesia pada April 2017 dengan dua pilihan warna yakni Victory Red dan Tricolor untuk tipe Manual ABS dipasarkan dengan harga Rp464 juta dan tipe DCT ABS Rp499 juta on the road Jakarta.





Sementara itu CRF25RALLY yang hadir bulan ini dengan warna Extreme Red dipasarkan dengan harga on the road Jakarta Rp62,9 juta.





All New CRF1000L Africa Twin hadir dengan inovasi mesin bertenaga parallel twin-cylinder ringan, sasis lincah untuk petualangan on dan off road, serta menyeberangi benua maupun berkendara di perkotaan.





(Honda CRF1000L Africa Twin)





Motor yang hadir dengan tipe ABS dan DCT ini dilengkapi dengan switchable rear ABS dan pilihan mode Honda Selectable Torque Control (HSTC). Khusus untuk tipe DCT dilengkapi fitur unik Honda Dual Clutch Transmission.

CRF250RALLY sebagai replika dari CRF450 RALLY yang mengikuti uji ketangguhan di Rally Dakar, juga turut mengusung DNA Rally Dakar dan petualang.





(Honda CRF25RALLY)





Motor ini dilengkapi dengan fitur yang berorientasi kompetisi rally dan bodi yang terinspirasi dari CRF450 RALLY serta kombinasi dari torsi di akhir putaran bawah, dan ditambah dengan substansial power pada akhir putaran atas.





Executive Vice President Director AHM Johannes Loman mengatakan motor ini juga dirancang untuk penikmat keindahan alam Indonesia.





"Dari Aceh hingga Papua, Indonesia memiliki keindahan alam yang menantang untuk ditaklukkan. Untuk memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan dan menarik, dibutuhkan partner berkendara yang bertenaga namun nyaman untuk menaklukkan segala medan," kata dia.