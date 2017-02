Honda hadirkan CBR250RR khusus untuk pecinta MotoGP

Peluncuran All New Honda CBR250RR Repsol Edition yang turut dihadiri pebalap Repsol Honda Marc Marquez dan Dani Pedrosa (ANTARA News/Try Reza Essra)

Jakarta (ANTARA News) - PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan warna edisi terbatas All New Honda CBR250RR Repsol Edition yang terinspirasi dari motor balap Honda di MotoGP."Limited Edition yang menjadi flagship motor sport ini kami dedikasikan untuk para penggemar MotoGP," kata Direktur Pemasaran AHM Margono Tanuwijaya saat peluncuran di Jakarta, Jumat.Peluncuran motor yang akan diproduksi terbatas 1.000 unit ini turut dihadiri pebalap Repsol Honda,All New Honda CBR250RR dengan Livery Repsol ini tampil beda melalui penyematan parts Honda Genuine Accesories (HGA) yang terdiri daridanAll New Honda CBR250RR menghasilkan tenaga maksimal 28.5 kW (38.7PS)/12.500 rpm dan torsi maksimum hingga 23.3 Nm (2.4 kgf.m)/11.000 rpm berkat penyematan mesin generasi terbaru 250cc liquid-cooled 4-stroke DOHC 8-valve, paralel twin cylinder.Motor ini menjadi model teringan di kelasnya dengan bobot 165 kilogram untuk tipe standar (STD) dan 168 kilogram untuk tipe ABS berkat penyematan rangka teralis terbaru dan mesin compact.Kendaraan ini butuh waktu 8,65 detik untuk mencapai jarak 200m dan mampu mencapai kecepatan puncak hingga 170 kpj (kilometer per jam).All New Honda CBR250RR Repsol Edition tipe ABS dibanderol dengan harga OTR (On The Road) DKI Jakarta Rp72 juta, melengkapi pilihan warna Anchor Graymetallic dan Mat Gunpowder Black Metallic dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) DKI Jakarta Rp63,1 juta untuk tipe STD (standar) dan Rp69,1 untuk tipe ABS.Sementara itu untuk Honda Racing Red dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) DKI Jakarta Rp63,7 juta untuk tipe STD (standar) dan Rp69,7 juta untuk tipe ABS.

