Google Waymo ungguli pesaingnya dalam uji coba mobil swakemudi

Waymo, mobil swakemudi dari Google. (https://waymo.com/press/)

Washington (ANTARA News) - Alphabet Inc, perusahaan mobil kemudi otomatis milik raksasa internet, Google, mengumumkan mobil swakemudi Waymo tercatat mampu menempuh perjalanan sejauh 600.000 mil (965.606,4 km) dalam uji coba di jalan raya California pada akhir 2016.Jarak tersebut jauh melebihi saingannya dari Tesla Inc yang melaporkan operasi kendaraan otonomnya cuma menemuh jarak 550 mil di jalan umum sejak Oktober 2016, menurut laporan yang dirilis Departemen Kendaraan Bermotor AS, Rabu (1/2) dilansir dari Reuters.Perusahaan otomotif dan pemasok kendaraan swakemudi diharuskan menggelar uji coba di jalan umum California guna memberikan laporan jarak dan jumlah "disengagements" yaitu jumlah berapa kali sistem swakemudi non-aktif sehingga kendali diserahkan kepada manusia akibat kegagalan sistem, situasi lalu lintas, cuaca atau kondisi jalan.Tesla Chief Executive, Elon Musk, mengatakan perusahaan berencana memasang hardware dan software terbaru sebelum akhir tahun. Empat kendaraan swakemudi Tesla yang diuji menempuh jarak 550 mil, namun terjadisetiap 3,5 mil.Waymo yang mengoperasikan 60 armada otonom pada tahun lalu di jalan-jalan California berhasil meningkatkan jarak perjalanan sebesar 50 persen dengan jumlahturun 75 persen menjadi 124 kali, atau rata-rata satu kali setiap 5.000 mil."Ini bukti adanya kesenjangan antara Waymo dengan semua perusahaan lain dalam hal pengujian dan pelaksanaan sistem swakemudi," kata Mike Ramsey analis dari Gartner.(Baca: Google tampilkan sistem swakemudi terbaru Sejumlah produsen mobil menguji kendaraan swakemudi di beberapa negara dan trek pribadi, kegiatan itu tidak termasuk dalam laporan ini.General Motors Co yang berafiliasi dengan Cruise Automation tercatat menempuh jarak 10.000 mil di jalanan California.GM Cruise menguji beberapa mobil listrik, termasuk 20 unit Chevrolet Bolts yang dilengkapi sistem swakemudi. Mereka mencatat jumlahturun berkat meningkatnya jarak perjalanan pada semester dua 2016 dengansetiap 50 mil.Nissan Motor Co menguji tiga Nissan Leafs dan dua sedan Infiniti Q50 sejauh 4.000 mil dengansetiap 150 mil.Ford Motor Co dan Daimler AG Mercedes-Benz mengatakan kendaraan swakemudi mereka menempuh jarak kurang dari 1.000 mil, sementara Honda Motor Co dan Volkswagen AG tidak menguji kendaraan swakemudi di California, demikian Reuters.(Baca juga: Tujuh tren otomotif 2017

